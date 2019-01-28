Кедми: России пора объявить зону интересов, закрытую для США

28.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Пока России будет заниматься «наивными соглашениями», она продолжит получать со стороны Запада то, что было на Украине и в Грузии. Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кедми обратил внимание, что США еще с 19 века руководствуются доктриной Монро – идеей провозглашения американского континента зоной, закрытой для вмешательства европейских держав.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пока у России не будет своя доктрина Монро и пока она будет заниматься наивными соглашениями, она получит то, что было на Украине, в Грузии, в других районах. Так что пора избавляться от наивности», – сказал он.

По мнению Кедми, экономическая мощь США позволяют им додавить ситуацию в Венесуэле до выгодного для себя состояния.

«Что будет в Венесуэле, зависит только от самих венесуэльцев. Хорошего там не будет, а сказки о том, что «это очень богатая страна» – это по статистике. Развить экономику Венесуэлы можно, для этого нужны большие капиталовложения, что делают американцы – говорят: «А мы их задавим, народ задавим до того, что он станет послушным и будет делать то, что нам выгодно». И нет там понятия, что большинство народа чего-то там не хочет. Он настолько забит, настолько политически безграмотен и инертен, что решает власть. Будут пользоваться властью – будут (результаты – ред.), не будут – так и будет Латинская Америка кататься туда-сюда», – заявил Кедми.