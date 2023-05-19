Кедми: Российские резервы готовы к прорыву украинской обороны

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За прошедшее с начала СВО время Россия успела сформировать мощный ударный кулак, вооружённый современной техникой, и готовый в любой момент как прорывать украинскую оборону, так и наносить ответный удар.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил экс-глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сразу за эшелонированными и полностью заполненными линиями обороны России находятся резервные части с более усовершенствованными танками, в основном это Т-90С, Т-72Б3, которые могут моментально быть переброшены на тот участок, который оказывается в опасности», – сказал Кедми.

Он подчеркнул, что российская армия располагает достаточными силами, чтобы пойти в наступление и рассчитывать на успех.

«То есть, у России есть достаточно сил, чтобы на том или ином участке прорвать линию обороны Украины. И достаточно сил, чтобы устремиться и направить на прорыв резервные части, которые разовьют наступление. У украинских войск такого нет. А всё остальное – это словоблудие», – добавил эксперт.