Кедми: Россия наступает, пытаясь принудить Запад к переговорам

Российская армия может начать наступление еще в нескольких областях Украины – Николаевской, Сумской, Черниговской. Об этом в эфире интернет-канала «БелТА» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия имеет все необходимые военные силы, чтобы начать серьезное наступление… География простая, начиная от Харьковской, Сумской и, может быть, Черниговской, а если говорим о Донецкой, то следующая область Полтавская, а если говорим о Запорожской, следующая область, Днепропетровская. И Николаевская рядом с Херсонской и Запорожской. Ну а если войти в Николаев и не продолжить до Одессы – это невозможно. То есть у России есть оперативные планы и, по мнению российского главнокомандующего, возможности начать продвижение во всех этих направлениях или части из них.

Но цель основная на сегодняшний день у российского руководства – это заставить успехами российской армии сесть за стол переговоров тех, кто правит Украиной, и это не украинское руководство, которое (по заявлению того же президента) нелегитимно», – заявил Кедми.