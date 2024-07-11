Кедми: Россия наступает, пытаясь принудить Запад к переговорам

Анатолий Лапин.  
11.07.2024 13:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Российская армия может начать наступление еще в нескольких областях Украины – Николаевской, Сумской, Черниговской. Об этом в эфире интернет-канала «БелТА» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия имеет все необходимые военные силы, чтобы начать серьезное наступление… География простая, начиная от Харьковской, Сумской и, может быть, Черниговской, а если говорим о Донецкой, то следующая область Полтавская, а если говорим о Запорожской, следующая область, Днепропетровская. И Николаевская рядом с Херсонской и Запорожской. Ну а если войти в Николаев и не продолжить до Одессы – это невозможно. То есть у России есть оперативные планы и, по мнению российского главнокомандующего, возможности начать продвижение во всех этих направлениях или части из них.

Но цель основная на сегодняшний день у российского руководства – это заставить успехами российской армии сесть за стол переговоров тех, кто правит Украиной, и это не украинское руководство, которое (по заявлению того же президента) нелегитимно», – заявил Кедми.

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Российская армия может начать наступление еще в нескольких областях Украины – Николаевской, Сумской, Черниговской. Об...



Отметим, что, судя по заявлениям верхушки НАТО на проходящем в Вашингтоне саммите, нынешние успехи российской армии не сильно впечатлили альянс, и он пообещал дальнейшую поддержку ВСУ и дальнейшее снятие ограничений для Киева на удары по территории РФ.

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