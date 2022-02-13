Кедми: Россия не тронет Украину, пока существуют Минские соглашения

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Новости Украины

Минские соглашения являются гарантом безопасности Украины. Пока не возникло повода для расторжения договоренностей, ситуация не позволяет России ни присоединить ЛДНР, ни другие территории «незалежной».

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока Россия признаёт Минские соглашения, никакого присоединения, миллиметра земли из существующей Украины, кроме Крыма, Россия делать не будет. Для этого Минские соглашения должны перестать существовать.

А что сказал ваш президент [Владимир Путин] по поводу Минских соглашений? Что отмена Минских соглашений является самой большой угрозой безопасности Украины», – сказал эксперт.

Кедми считает, что Запад продолжает раскручивать истерические сообщения об «опасности» для Украины из-за того, что не понимает, как поступать дальше с требованиями России по глобальной безопасности.

«И вот они всё время продолжают долбать про опасность для Украины вопреки всем фактам, кто бы с ними не говорил… Продолжение этой истерии от того, что они ещё не решили, что делать дальше. Они не понимают, что делать дальше, не понимают, насколько Путин серьёзен», – резюмировал эксперт.