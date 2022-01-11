Кедми: США всеми силами ссорят Израиль с Россией и Китаем

11.01.2022  15:38 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Израиль, Китай, Россия, США


США запрещают Израилю сотрудничество с Россией и Китаем в военно-технической сфере, при этом сам Вашингтон не является искренним другом Тель-Авива.

Об этом, выступая перед студентами РАНХиГС, заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Американцы говорят: «Мы будет делать на Ближнем Востоке то, что соответствует нашим национальным интересам, в том числе и в отношении с Израилем». На этом стояли и стоят отношения между США и Израилем.

То, что Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, исходя из внутренней ситуации в США и того, что он хотел усилить свою поддержку евангелистами, потому что они поддерживают Израиль больше, чем евреи, – Трамп пошёл на то, чтобы признать Иерусалим, виляя. А когда его спросили: «А в каких границах ты признал Иерусалим?», он ответил: «Это мы потом определим», – чисто американский подход.

Кстати первая страна, которая признала Иерусалим столицей Израиля – Россия, в 2017 году. Кроме того, Трамп признал аннексию Израилем Голанских высот, а когда спросили у Блинкена: «Вы признаёте это признание?», он ушёл от ответа, так же и Байден ушёл от ответа», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что Вашингтон постоянно пытается рассорить Израиль с Россией и Китаем.

«Американский интерес диктует нам не развивать отношения с Китаем и Россией в военной отрасли. Мы поставили России в последний раз наши спутники, которые сейчас летают, больше американцы ничего не позволяют делать. Когда был совместный проект России и Израиля по поставкам самолётов электронной разведки для Китая на базе ИЛ-76, всё было подписано, самолёты уже собирали, но американцы наложили вето.

Пока отношения Израиля с США будут такими, как сегодня, и пока отношения США с Китаем будут такими, как сегодня, они не дадут развиваться нашим отношениям с Китаем», – заключил Кедми.

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