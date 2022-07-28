Кедми: СВО реально завершить за две недели – было бы желание

Новости Украины

Только Россия влияет на ситуацию на Украину, ситуация для нее идеальна, а значение поставок западного оружия «местное и кратковременное».

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатору».

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«Развитие событий на Украине, в отличие от того, как это пытаются представить со многих сторон, зависит сегодня только от решений и действий России. Ни одна страна вне украинской территории, кроме России, не может повлиять на развитие этих событий. Только Россия может определить, как будет развиваться этот конфликт и чем и как он закончится. Никто ей помешать в этой ситуации не может. Военной силы и желания вмешаться ни у кого нет», – сказал Кедми.

Он считает, что военные результаты будут определяться политическим руководством России, и оно может быстро завершить конфликт, если не пойдет на «чудовищные компромиссы».

«Если завтра российское руководство поставит военным задачу в течение двух недель закончить операцию на Украине, уничтожив украинскую армию, это будет исполнено в течение двух недель. Российская армия на это способна. Есть достаточно вариантов, которые любой средне разбирающийся в военных делах может наметить, тактики, которыми это можно сделать. Вопрос: согласно ли российское руководство на это пойти. Причем речь не идет об операции, которая будет сопровождаться огромными потерями для российской армии. Наоборот, все это можно сделать гораздо более эффективно и меньшими потерями, чем фронтальное наступление. Но на это должно быть согласие и готовность российского политического руководства. Армия может выполнить это сегодня без всяких проблем, и в течении двух недель вся Украина будет под властью российской армии, и ничего не останется от нынешнего политического и военного руководства Украины», – заключил Кедми.