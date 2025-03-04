Кедми: «Трампу уже все равно, где остановятся русские – на Днепре или в Киеве»

После скандала в Белом доме американцы, перекрыв Киеву помощь, будут спокойно наблюдать за продвиженеим ВС РФ.

Об этом на канале тележурналиста Александра Вальдмана заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если американцы выполнят, о чём предупреждают, перестанут давать развединформацию украинским войскам и НАТО, то есть спутниковая разведка США не будет больше работать на украинскую армию, а европейская намного менее эффективная, а если заберут «Старлинк», это ещё лучше. То есть вопрос после этого скандала стоит: будет полный обвал на Украине и полное прекращение американской помощи или частичное? Если частичное, то где?

Но в любом случае положение Украины как политическое, финансовое, так и военное будет ухудшаться, если не ухудшаться катастрофически. А на фронте в соответствии с этим российские войска так и будут продвигаться туда, куда они продвигаются – на запад», – сказал эксперт.