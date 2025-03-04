Кедми: «Трампу уже все равно, где остановятся русские – на Днепре или в Киеве»

Максим Столяров.  
04.03.2025 11:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


После скандала в Белом доме американцы, перекрыв Киеву помощь, будут спокойно наблюдать за продвиженеим ВС РФ.

Об этом на канале тележурналиста Александра Вальдмана заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После скандала в Белом доме американцы, перекрыв Киеву помощь, будут спокойно наблюдать за продвиженеим ВС...

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«Если американцы выполнят, о чём предупреждают, перестанут давать развединформацию украинским войскам и НАТО, то есть спутниковая разведка США не будет больше работать на украинскую армию, а европейская намного менее эффективная, а если заберут «Старлинк», это ещё лучше. То есть вопрос после этого скандала стоит: будет полный обвал на Украине и полное прекращение американской помощи или частичное? Если частичное, то где?

Но в любом случае положение Украины как политическое, финансовое, так и военное будет ухудшаться, если не ухудшаться катастрофически. А на фронте в соответствии с этим российские войска так и будут продвигаться туда, куда они продвигаются – на запад», – сказал эксперт.

«А Соединённым Штатам всё равно, когда на Украине и в Европе поймут, что надо остановиться. Когда российские войска выйдут на восточный берег Днепра или когда они выйдут к Одессе, или когда российские войска будут стоять на Андреевском спуске – Америке всё равно», – добавил Кедми.

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