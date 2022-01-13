Кедми: «У РФ заканчивается терпение. Западу переломают ноги»

13.01.2022  12:56 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Россия еще не применяла настоящих санкций по отношению к Украине, несмотря на ее выходки, но теперь все может измениться.

Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявил израильский военный эксперт экс-глава спецслужбы «Нтатив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия еще не применяла настоящих санкций по отношению к Украине, несмотря на ее выходки,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По словам Кедми, несогласие Запада с российскими требованиями по безопасности может привести к тому, что ко второму раунду переговоров они придут с «переломанными ногами».

«Если тактика американцев и европейцев в понимании России – семь бед – один ответ. Давите вы на Украину, не давите вы на Украину – Россия же по отношению к Украине с 14-го года ничего не применяла. Она продолжает давать ей топливо, продолжает пропускать украинские товары через свою территорию и на Украину. Россия никаких антиукраинских действий не делала, несмотря на все хамство, на все издевательства, на все провокации. Она даже терпела, сама не реагируя, на варварские подлые обстрелы Донбасса», – отметил эксперт.

«Вероятно, терпение России кончается. Оно практически закончилось и по отношению к Соединенным Штатам, и по отношению к НАТО, и по отношению ко всем их пешкам и шавкам, которые к ним прицепились. Поэтому, вероятно, ситуация ведет ко второму раунду переговоров или ко второму раунду конфликта, когда на переговоры и европейцы, и американцы придут с перебитыми ногами, руками и забинтованные», – заявил Кедми.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть