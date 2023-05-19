Кедми удивлен безграмотностью генерала США, обещавшего помочь Украине с «Железным куполом»

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Тактическая система ПРО «Железный купол», которую безграмотные американские генералы собираются передать Украине, пригодна только для противостояния кустарным палестинским ракетам и не поможет против атак ВКС РФ.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил экс-глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Комитете по делам Вооружённых сил США руководитель командования космической и противоракетной обороны сухопутных войск США генерал-лейтенант Дэниел Карблер заявил, что одна батарея противоракетной обороны «железный купол» израильского производства может быть передана Украине. Будут ли спрашивать разрешение на это у Израиля?» – поинтересовался ведущий.

«Если это так, то как такой безграмотный с военной точки зрения человек может стоять во главе той военной организации, в которой он состоит? «Железный купол» абсолютно непригоден для военных действий, непригоден для того вида оружия, которое используется. «Железный купол» – для баллистических ракет малого и среднего радиуса действия, которые не меняют свою траекторию. Этого почти нет. Он не перехватывает артиллерийские снаряды, крылатые ракеты, планирующие бомбы. Он против тех примитивных ракет, которые делают в кустарных мастерских в Ливане или Газе», – сказал эксперт.

«И не случайно ни одна армия в мире не купила их – это не оружие для городов, не защита каких-то объектов. И если он это сказал – мне жалко американскую армию. Ведь хоть до такой степени надо разбираться. Другое дело, что без разрешения Израиля ни одна батарея не может быть поставлена ни в одну страну», – добавил Кедми.