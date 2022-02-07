Кедми: Угроза взять Кишинёв остановила конфликт в Приднестровье

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Ни в составе России, ни в составе СССР молдаване никогда не были людьми второго сорта, в отличие от реалий Румынии, куда они хотят попасть.

Об этом в эфире YouTube-канала «Медиа клуб формат А3» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не войска, не люди из Приднестровья пошли на Кишинёв, а именно из Кишинёва военные силы «независимой Молдовы» двинулись на Бельцы и на Приднестровье. На их счастье там стояли российские воинские части, там был специфический командир, который отдал приказ – или вы остановитесь, или я двину свои танки на Кишинёв. И всё. То есть, не Россия породила этот конфликт, а прорумынские силы, которые хотели вместо независимой Молдовы превратить её в румынскую провинцию», – отметил он.

«Молдаване никогда не были людьми второго сорта ни в России, ни в СССР, а вот в Румынии были, если они этого хотят, то – пожалуйста. То же самое на Украине… украинцы, белорусы в Польше были быдлом, если эти, которые хотят – это будущее Молдовы или в рамках единого государства независимого, или в рамках отчасти государства в рамках Румынии. Другого – я не вижу», – заявил Кедми.