Кедми: Угроза взять Кишинёв остановила конфликт в Приднестровье

07.02.2022  20:55 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Россия


Ни в составе России, ни в составе СССР молдаване никогда не были людьми второго сорта, в отличие от реалий Румынии, куда они хотят попасть.

Об этом в эфире YouTube-канала «Медиа клуб формат А3» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни в составе России, ни в составе СССР молдаване никогда не были людьми второго...

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«Не войска, не люди из Приднестровья пошли на Кишинёв, а именно из Кишинёва военные силы «независимой Молдовы» двинулись на Бельцы и на Приднестровье. На их счастье там стояли российские воинские части, там был специфический командир, который отдал приказ – или вы остановитесь, или я двину свои танки на Кишинёв. И всё.

То есть, не Россия породила этот конфликт, а прорумынские силы, которые хотели вместо независимой Молдовы превратить её в румынскую провинцию», – отметил он.

«Молдаване никогда не были людьми второго сорта ни в России, ни в СССР, а вот в Румынии были, если они этого хотят, то – пожалуйста.

То же самое  на Украине… украинцы, белорусы в Польше были быдлом, если эти, которые хотят – это будущее Молдовы или в рамках единого государства независимого, или в рамках отчасти государства в рамках Румынии. Другого – я не вижу», – заявил Кедми.

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