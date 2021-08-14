Кедми: Украина – убогая карикатура на государство

Украина сегодня – это государство-карикатура на саму себя.

Об этом в эфире донецкого телеканала «Юнион» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское руководство пытается играть в независимое государство. Украинское руководство пытается играть в государство вообще. Они делают те движения, которые, по их мнению, могут убедить других, что да, вы имеете дело с государством, вы имеете дело с серьезными структурами.

На самом деле, Украина в сегодняшнем состоянии – это такое же государство, как Зеленский президент – карикатура. Убогая карикатура на государство, это даже убогая карикатура на Украину, на все то ценное, что было и есть на Украине. То, что там сейчас происходит – ни от украинской культуры, ни от украинской науки, ни от украинского хозяйства уже ничего не осталось», – заявил Кедми.