Кедми: Война НАТО с Россией меньше всего будет идти на территории Украины

Константин Серпилин.  
08.02.2024 22:33
  (Мск) , Тель-Авив
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Если НАТО введёт войска на Украину, Россия нанесёт ядерный удар. И цели его будут более достойные, чем вошедший на украинскую территорию натовский контингент.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил  экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если НАТО введёт войска на Украину, Россия нанесёт ядерный удар. И цели его будут...

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Кедми попросили прокомментировать заявление со стороны британского генерала о необходимости ввода на территорию Украины «экспедиционного корпуса НАТО», на что российский генерал ответил, что надо ударить по этим войскам ядерным оружием.

«Насчёт этого британского генерала, я думаю, что Задорнов не предполагал, что британцы по тупости переплюнут американцев. Но этот старается. Если на территории Украины будут расположены войска НАТО, это значит – война между Россией и НАТО. Если кто-то думает вообще, что это ограничится только территорией Украины, то он не идиот, он умственно отсталый, недоразвитый.

Война НАТО с Россией меньше всего будет идти на территории Украины. И даже если какой-нибудь задрипанный полк британский, немецкий, натовский, появится на территории Украины, не он будет главной целью российской армии в этой войне. Чему он там угрожает?», – сказал Кедми.

По его словам, не правы оба генерала.

«Зачем надо ударить ядерным оружием по какому-то задрипанному полку на территории Украины? Что – другого оружия нет? Достаточно. И если Россия будет применять ядерное оружие в войне с НАТО, есть более достойные цели, чем какой-то полк, который никому не угрожает, с чисто военной точки зрения. Так что и тот, и другой несут чушь», – объяснил эксперт.

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