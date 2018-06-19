19.06.2018, Киев, Елена Острякова

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Кедми высоко оценил руководство СБУ

Киевские власти пытаются заставить спецслужбы обслуживать свои политические интересы, и это грозит катастрофой Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом экс-глава израильского бюро по связям «Натив» Яков Кедми заявил в эфире интернет-канала «ПолитВера».

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«Попытка власти подмять под себя и подчинить аналитические отделы Службы безопасности и внешней разведки, может изуродовать любого профессионала. Когда разведслужба начинает подыгрывать власти, это катастрофа для государства. Они должны давать объективную информацию, нравится это власти или нет», – сказал Кедми.

Он отметил, что лично знает многих руководителей СБУ и высоко оценил их профессиональные качества.

«Но когда разведсообщество прогибается под политиков, страна в опасности. Любая глупость, любое преступление возможны в сегодняшней Украине, прежде всего, со стороны власти», – сказал Кедми.