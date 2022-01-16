Кедми: Запад напрасно недооценивает Россию в вопросе по расширению НАТО

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У России разработаны и готовы к реализации несколько планов по остановке расширения НАТО на Восток, включающих использование возможностей Вооруженных сил. Запад напрасно недооценивает серьезность намерений Москвы.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил израильский военный эксперт, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это американская тупость и неграмотность, особенно на уровне Министерства иностранных дел (угроза включить в НАТО Швецию и Финляндию – прим.) Что ответила Швеция на это? Что Швеция – нейтральное государство, и само обеспечивает свою независимость. Всё. Что ответила Финляндия? Урок по дипломатии. Они сказали: «Согласно Парижским соглашениям, Финляндия – нейтральная страна и не вступает ни в какие военные союзы. Финляндия всегда соблюдает свои международные обязательства». Они не поставили запятую, в отличие от некоторых. Они специально создают эту искусственную проблему, и говорят: «Вы требуете убрать базы даже из Болгарии и Польши, а мы вам в ответ и Финляндию, и Швецию засунем. Поэтому давайте договоримся – мы остаёмся, как были, а вы остаётесь без Финляндии и Швеции», – объяснил Кедми поведение западных переговорщиков.

Яков Кедми подчеркнул, что у российского руководства есть конкретные планы как добиться выполнения своих требований, однако на Западе этого ещё не поняли.

«Как сказали российские представители – никто из них конкретно ни на одно требование России не ответил. И поэтому Россия требует в течение недели конкретного ответа по каждому пункту. После этого, примерно в течение недели Россия сделает переоценку, и решит, какой из заготовленных планов продолжения переговоров будет выполняться. Насколько я знаком с российским руководством сегодня, до конечной точки уже несколько планов разработаны. Конкретно, оперативных, до батальона. На какой план, и на каком этапе, будет вводиться – каждый раз доходим до какого-то этапа, а дальше посмотрим. Но вопрос стоит абсолютно серьёзный – Россия вернёт НАТО к 1997 году. И лучше, чтобы НАТО это поняло сейчас», – резюмировал Кедми.