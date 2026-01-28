Кедми: Зеленский выступал в Давосе «под веществами»
Хамское выступления украинского узурпатора Зеленского на форуме в Давосе, где он позволил себе выпады в адрес Европы, объясняются состоянием наркотического опьянения.
Об этом на канале «Вальдман-LINE» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вообще, последний год этот шут, который сидит на посту президента Украины, всё время гастролирует. Нет недели, где бы что-то он не был и не сказал очередную глупость.
В конце концов, он многим надоел и надоедает. И это выражается в намного менее восторженных «комплиментах», которые он получает за свои истерические глупые выступления», – ответил Кедми.
Напомним, что резкую отповедь Зеленскому накануне озвучил вице-премьер Италии.
«А он говорит, почему он говорит так или иначе, я не знаю, я не нарколог. Если бы у меня был список, какие вещества, и в каком количестве он принимает каждый день, я бы мог это определить. Но это не моя специальность. Я думаю, это больше зависит от того, какую дозу и чего он взял», – добавил Кедми.
