Кэмерон уговаривает Зеленского не устраивать скандал из-за НАТО

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Украина не получит приглашения в НАТО на вашингтонском саммите альянса, потому что такой сценарий не поддержат США.

Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, что я сказал президенту Зеленскому. Давайте попробуем высказать самые правильные слова поддержки НАТО Украине. У нас не должно быть спора между НАТО и Украиной перед саммитом. Давайте сделаем все возможное для создания моста к членству. Членство является необратимым, безотзывным, независимо от того, что мы можем получить. Давайте позаботимся о том, чтобы мы отправились на конференцию едиными в нашем подходе. Потому что мы не можем позволить себе публичный спор о том, где находится Украина по отношению к НАТО в преддверии июльского саммита. Я думаю, это разумно», – сказал Кэмерон.

Он напомнил, что поддерживает вступление Украины с 2008 года, но США ему убедить не удастся. Максимум, на что может рассчитывать Киев — на заявление о необратимости своего членства. Британец призвал «Порошенко» не делать лучшее врагом хорошего.