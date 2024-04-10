Кэмерон: «Война на Украине – это выгодная инвестиция Лондона и Вашингтона»

Анатолий Лапин.  
10.04.2024 09:31
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Дзен, Украина


Конфликт на Украине выгоден Западу, потому что он позволяет бороться с Россией чужими руками.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине выгоден Западу, потому что он позволяет бороться с Россией чужими руками....

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«Это в интересах безопасности наших стран, необходимо остановить Путина, необходимо продолжать поддерживать Украину, предоставляя ей оружие необходимое…

И для Соединенных Штатов, и для нас это, так сказать, инвестиции, которые оправдывают себя. Приблизительно половина военного оборудования России уничтожена. При этом, мы не потеряли ни одной американской жизни – если хотите, это инвестиции в безопасность Соединенных Штатов в будущем», – заявил Кэмерон.

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