25.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Запад, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Кейс Байдена показал, что Украина – никто для Запада


В скандале вокруг Байдена и Порошенко Украине следовало бы проводить антикоррупционное расследование без оглядки на мнение США, но украинское руководство боится это сделать.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважают тех, кто показывает, что они – хозяева на своей земле. И если у них есть основания для расследования какой-то коррупционной истории, то они это проводят – не взирая на то, понравится это Трампу или Байдену или нет.

Тогда вас могут уважать, а не когда вы встали в раскорячку. Есть информация, что эта фирма коррумпированная, что Байден – коррупционер, и вы говорите, что не будете вмешиваться. Послы написали – не вмешиваться. У нас есть много доказательств, что Байден – коррупционер. А «эти люди запрещают нам ковыряться в носу». Это смешно», – сказал Михаил Погребинский.

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