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Украина предприняла попытку очередного ракетного удара по Крыму. Ночью звуки взрывов звучали над Керчью. Местные жители в соцсетях сообщают о попытках атаковать территорию порта и горы Митридат. Вражеские украинские источники традиционно заявляют, будто бы били по российской ПВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Крымском мосту скопилась многокилометровая очередь. Движение на время обстрела было перекрыто на четыре часа. На подъездах со стороны Тамани и Керчи больше двух тысяч машин, ожидание досмотра не менее трех часов. После работы ПВО на мосту оставались металлические осколки, водители жаловались на порезанные колеса.

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Осколками пробило крышу и посекло стены одного из домовладений на горе Митридат. Семья просит помощи у властей, так как средств на восстановление дома нет.

«Помогите! Куда нам обращаться? В осень и зиму остаться без крыши с детьми. Мы только ее перекрыли, где опять брать 1,5 млн, я не знаю», – сообщила хозяйка дома одному из керченских пабликов.

Женщина добавила, что осколками посекло руку ее дочери и ночью они ездили с ребенком в травмпункт.

В центре Керчи частично перекрыто движение. На улице Советской поврежден тротуар и дорожное полотно. Вероятно, осколки пробили водопровод – вода бьёт из-под земли, территория огорожена.

Керчан просят не подходить близко к осколкам или частям взрывоопасных предметов. При обнаружении таковых, незамедлительно звонить в 112.

При этом администрация Керчи хранит гробовое молчание по поводу ночного инцидента и ликвидации последствий. Нет информации о создании комиссии для подсчета ущерба, телефонах «горячей линии» для пострадавших.