Керчь простилась с земляком – героем СВО

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В Керчи простились с участником специальной военной операции Денисом Машицем.

В зону боев под Артёмовском он попал в марте этого года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Родился Денис Машиц 16 сентября 1990 года в городе-герое Керчи, – сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем телеграм-канале. – В 1997 году пошёл в школу № 17 им. Белик, учился хорошо. Затем обучался в морском училище №12 на матроса. В 2008 году был призван в армию, службу проходил в горноспасательном батальоне, получил звание сержанта. После работал в бригаде прибрежного лова, затем занимался строительством. Всегда пользовался большим уважением у людей, с которыми трудился».

Похоронили бойца на кладбище в районе села Капканы.