Керченские чиновники «слили» в сеть данные беженцев, обеспечив их семьям неприятности на Украине

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Новости Украины

Керченская администрация «слила» в публичный доступ личные данные беженцев с Украины и Донбасса, которых город-герой принимал во временных пунктах размещения. Это может иметь непредсказуемые последствия для семей вынужденных переселенцев – как минимум, Киев трактует поездку в российский Крым как нарушение правил пересечения границы. А в условиях спецоперации на Украине выезд в РФ вообще, мягко говоря, не приветствуется, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Паспортные данные с ФИО и датами проживания вынужденных мигрантов чиновники выложили в сеть в рамках обеспечения контракта по размещению беженцев. Сведения попали в общий доступ, что, впрочем, отнюдь не смутило ответственных лиц – они сослались на согласие переселенцев на обработку персональных данных.

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Однако в руководстве Крыма посчитали иначе и назначили служебную проверку.

«По факту публикации на сайте госзакупок администрацией Керчи данных беженцев из Украины и ЛДНР проводится служебная проверка. Все виновные будут определены и наказаны», – заверил советник главы Крыма Олег Крючков.

Отметим, что действия местных чиновников не в первый раз приводят к скандалу. В январе 2020 года в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады председатель Керченского горсовета и ее заместитель пришли поздравить местную жительницу. Но в спешке не стали снимать верхнюю одежду – дорогие шубы, и на фотографиях в мехах слишком контрастировали со скромностью быта пенсионерки. Как и принесённая блокаднице буханка хлеба в виде помощи – впоследствии чиновники оправдывались, что это был «символический хлеб».