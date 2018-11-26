Керченский “котел” не дотягивает до Иловайского и Дебальцевского – киевский политолог

26.11.2018, Киев, Игорь Петров

Угрозы и потери для Украины в ситуации с задержанием украинских катеров в Керченском проливе несопоставимы с угрозами и потерями 2014-2015 годов, но тогда никто и не думал вводить военное положение.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте вспомним Иловайск и Дебальцево. Только по нашим официальным данным в Иловайске погибло 366 украинских военнослужащих. Мирное население, которое погибло и пропало без вести, до сих пор не поддается учету. Дебальцево – это кровавая рана, которая продолжалась больше восьми месяцев. Ни в одном, ни в другом случае никто даже не ставил вопрос о военном положении. То, что происходит в Керченском проливе сейчас, несопоставимо по уровню угрозы и потерь, которые понесла Украина. Помните, как россияне внаглую забрали часть шельфа с «вышками Бойко»? Военное положение никто не вводил. Надеюсь, нам на закрытом заседании Верховной рады пояснят что произошло с точки зрения фактажа. И тогда надо понять, тянет ли эта ситуация на введение военное положения», – сказал он.