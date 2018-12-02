Керченский кризис стал последней каплей для Запада: Неожиданные последствия

02.12.2018, Киев, Владимир Гладков

«Керченский кризис» обернулся сплошными неудачами для режима Петра Порошенко, однако события могли развиваться еще более драматично.

Такое мнение на своей странице «Facebook» выразил экс-спикер МИД Украины Василий Филипчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Филипчук полагает, что попытка прорыва катеров ВМС Украины через Керченский пролив могла иметь более трагические последствия – «от эскалации конфликта и восстановления полномасштабной войны до внутриполитического кризиса с угрозой установления авторитаризма».

Дипломат обратил внимание, что страны Европы довольно холодно отреагировали на инцидент – не исключено, что виной тому стал недавний скандал с инсценировкой убийства беглого российского либерала Аркадия Бабченко.

«Это недоверие базируется не только на истории с якобы убийством журналиста, после которой все наши зарубежные друзья «чувствовали себя идиотами». Это недоверие – результат всей внешнеполитической деятельности нынешней власти. Зарубежные партнеры хорошо видят и понимают, что происходит в стране. Разницу между тем, что говорят и делают, что происходит на самом деле и рассказывает украинская пропаганда. Слишком много лжи за последние годы – потому и никто за рубежом, даже самые русофобы, не поверили в необходимость военного положения для противодействия российской агрессии», – написал Филипчук.

Внутри Украины идея военного положения было воспринята «как шаг для собственных политических или бизнес целей действующего руководства, а не средство защиты», констатирует дипломат.

«Военное положение для самых разнообразных частей политического истеблишмента, экспертов, СМИ, общества стало олицетворением прямой угрозы авторитаризма и нарушений прав человека. Власть уже столько использовала угрозу российского вмешательства для прикрытия своих противоправных действий, что инициатива введения военного положения была воспринята как новый элемент игры – а не как действительно шаг для защиты национальных интересов».

«Такие инициативы возможны лишь при наличии значительного кредита доверия к власти – а, значит, только после перевыборов. Кредита доверия у нынешней власти не оставалось – потому только выборы и перезагрузка власти является единственным легитимным выходом из ситуации», – отметил он.

Кризис в Черном море стал и демонстрацией беспомощности украинской власти.

«Кризис показал беспомощность перед реальным вызовом. За эту беспомощность платят сейчас украинские военные. Эта беспомощность стала для всех украинцев еще одним унижением. И заставляет задать вопрос – на что властями было потрачено столько времени, ресурсов, бюджетных средств? На развитие армии или на пиар? И если завтра же действительно полномасштабный конфликт и вторжения – повторится то же самое? Так может лучше прекратить демагогию, а вместо этого заняться прямыми обязанностями – укреплением армии и флота?» – возмутился автор.

«Фактически, после условного «замораживание» конфликта на Донбассе суть видения дальнейшей стратегии сводилась к мантрам о санкциях и вступлению в НАТО. Первое малоэффективно, второе просто невозможно без прекращения конфликта. Поэтому на вопрос «какая стратегия Украины в отношении России, в победе / прекращении / выходе / урегулировании конфликта» – ответ очень прост – её нет. Есть только тактические расчеты с очень краткосрочными целями. Причем, очень сомнительные расчеты и довольно странные цели», – признал политик.

«Вот с какой целью было нужно в конце ноября направлять через контролируемую врагом территорию три лодки? Азовское море через несколько недель вообще может стать непригодным для плавания такими лодками – так для чего нужна была спешка? То же самое касается и введения военного положения, которое требовалось в 2014 году. За 4 месяца до президентских выборов при относительно стабильной ситуации на Донбассе введение военного положения не поможет решить ни одной проблемы. Разве что только усилит недоверие к руководству страны», – удивляется Филипчук.

«Достаточно просмотреть ведущие западные СМИ. Бесспорно, все они возлагают ответственность за аннексию Крыма и атаку на украинские корабли на российского агрессора, но также они не жалеют слов и на счет украинского руководства.

«Введение военного положения преследовало, прежде всего, электоральную цель», «коррупция на берегах Днепра снова достигла домайдановским уровня, ее признаки видны в армии и спецслужбах, в правительстве и президентском аппарате», «Порошенко будет пытаться использовать искусственно обостренное противостояние с Россией для улучшения своего положения», «Если бы парламент ввел в действие в полном объеме военное положение и отложил или отменил выборы, то это бы стало подарком Божьим для Путина».

Это не Раша тудей, это Вашингтон пост, Зюддойче цайтунг, Политико и другие ведущие западные СМИ. Хотя лучший текст разместил влиятельный американский журнал «National Interest». Вот одна цитата: «… нам повезло (или это было благословение), что Джорджу Бушу не удалось включить Украину и Грузию в НАТО. Если бы ему это удалось, то Вашингтон был бы обязан встать на защиту Украины, если бы она воспользовалась статьей 5 против Москвы. Имея поддержку США, Киев, вероятно, занял бы агрессивный подход к России. Порошенко бы улучшил свои шансы на перевыборы и, вероятно, начал бы что-то вроде войны, которая единственная дает возможность вернуть Крым». Рекомендую всем почитать эту статью («Украина не должна стать членом НАТО», 27.11.2018). Не потому, что там есть что-то радикально новое о позиции подавляющего большинства истеблишмента США и западных стран в отношении Украины, – автор статьи просто решился написать о том, о чем все остальные только говорят не под запись. Реальная позиция и США, и подавляющего большинства других западных стран сегодня, к сожалению, именно такая», – удручённо отметил украинский политик.

По мнению Филипчука, если раньше выражать такую ​​позицию было в определенной степени дурным тоном, то «Керченский кризис и авантюра с военным положением стала последней каплей».