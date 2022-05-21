Керченский мост рухнет под ногами беженцев – Каспаров угрожает обстрелами Крыма

«Шоковая терапия» в виде обстрелов Крыма с многочисленными жертвами – это «последний исторический шанс» вразумить русских.

Об этом в Вильнюсе в ходе организованной либералами и предателями России «II антивоенной конференции» заявил беглый российский оппозиционер Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«На секунду представьте, что случится, когда начнутся обстрелы Крыма? А они, безусловно, начнутся. Там Крымский мост может не выдержать от количества беженцев, которые побегут. Потому что психологически никто же не готов, война в телевизоре где-то там.

Но, с другой стороны, эта шоковая терапия – единственный шанс дать понять людям, что воевать нельзя, надо по-другому жить. Воспользуемся мы этим шансом или нет? Я не знаю, это – повторяю – последний исторический шанс», – заявил Каспаров.