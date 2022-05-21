Керченский мост рухнет под ногами беженцев – Каспаров угрожает обстрелами Крыма

21.05.2022  00:51 (Мск), Вильнюс
Владимир Гладков.  
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Дзен, Крым, Провокации, Россия, Украина
Новости Украины

«Шоковая терапия» в виде обстрелов Крыма с многочисленными жертвами – это «последний исторический шанс» вразумить русских.

Об этом в Вильнюсе в ходе организованной либералами и предателями России «II антивоенной конференции» заявил беглый российский оппозиционер Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«На секунду представьте, что случится, когда начнутся обстрелы Крыма? А они, безусловно, начнутся. Там Крымский мост может не выдержать от количества беженцев, которые побегут. Потому что психологически никто же не готов, война в телевизоре где-то там.

Но, с другой стороны, эта шоковая терапия – единственный шанс дать понять людям, что воевать нельзя, надо по-другому жить. Воспользуемся мы этим шансом или нет? Я не знаю, это – повторяю – последний исторический шанс», – заявил Каспаров.

Он также выразил надежду, что Запад поможет либералам захватить власть в России.

«Есть надежда сегодня, что Западный мир понимает всю необходимость содействия России. А это содействие заключается в том, чтобы помочь нам, «мыслящей России», все-таки избавиться от исторического балласта. Все-таки, реализовать программу максимум. Это не только выплата репараций Украине, но и привлечение к суду военных преступников», – мечтал беглый либерал.

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