Керченский пролив закрыт. В Киеве говорят о войне

25.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Государственное российское агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило о закрытии Керченского пролива для прохода гражданских кораблей из-за сегодняшней провокации ВМС Украины, когда два украинских бронекатера и буксир пытались зайти в территориальные воды РФ без согласования с Москвой.

«Это реально блестящий ассиметричный ответ. На Бердянском и Мариупольском портах можно поставить большой и жирный крест», – комментирует депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

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Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске Роман Бессмертный призвал Киев быть готовым к войне в Азовском море – при этом украинский политик традиционно возложил ответственность за РФ – будто бы это российские корабли пытались идти на прорыв.

«Как всегда подло и тогда, когда меньше всего того ожидают… На этот раз – на выходных. Уже очевидно, что обострение на Азове достигло крайнего предела. Даже совсем небольшой искры сейчас достаточно для того, чтобы разгорелся серьезный военный конфликт. Убежден, что на сегодняшнем инциденте противостояние точно не закончится. Оно будет только нарастать. Азов – это уже давно третья точка в войне Украины и России», – говорится в заявлении Бессмертного.

«Угроза сейчас не только перед военными, пограничными кораблями, но и перед гражданскими. Между военными и гражданскими должна быть налажена идеальная коммуникация…буквально в эти минуты, должны быть проинформированы международные организации… Да, Азов – это третья точка войны. Но уже сейчас надо быть готовым к тому, что Россия будет определять четвертую точку…», – добавил он.

«Возмущен тем, насколько хилой является реакция украинской власти. На международном уровне вопрос по Азову – полностью провален», – констатировал Бессмертный.