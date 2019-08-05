Керченский «Залив» получит крупный заказ

05.08.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Входящий в «Росатом» ФГУП «Атомфлот» вскоре может объявить конкурс на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60.

Об этом, ссылаясь на свои источники в отрасли и госкорпорации, пишет российское деловое издание «Коммерсант».

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Уточняется, что основным претендентом на получение заказа называют керченский «Залив».

Док включен в программу «Росатома» по строительству четвертого и пятого атомных ледоколов ЛК-60, а также судна для перегрузки ядерного топлива — общая стоимость программы в конце 2018 года оценивалась в 136 миллиардов рублей.

На верфи сообщили, что производственный и технический потенциал «Залива» «позволяет предприятию позиционировать себя как исполнителя заказа любой сложности».

Кроме того, отмечается, что на верфи после более чем двадцатилетнего перерыва возобновлено строительство полнокомплектных судов, для чего проведена модернизация производственных цехов и участков, а также восстановлена работа ряда подразделений по достроечным направлениям.

Как сообщал «ПолитНавигатор», после воссоединения Крыма с Россией началось восстановление судостроительного завода «Залив» в Керчи, который был доведен до катастрофического состояния во времена Украины.