Керченских отселенцев власти заставили мучиться до декабря

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Строительство дома для жителей Керчи, попавших в санитарную зону Крымского моста и трассы «Таврида» задержали на год.

Распределять новые квартиры должны были еще в мае 2021-го, но судя по темпам, ключи жильцы получат к декабрю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При строительстве Крымского моста микрорайон Цементная слободка в Керчи пошел под снос. Всего отселению подлежало 66 семей, но часть из них остались жить в старых домах, пока не построят новую многоэтажку. Ее начали возводить в 2020-м, обещая выдать ордера уже через год.

«Объект должны были сдать в прошлом году, но по различным причинам дом сдадут в этом году, – сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. – В июле должны закончить все работы – отделочные, электромонтажные, благоустройство прилегающей территории. В эксплуатацию дом введут в декабре».

Строительство дома для переселенцев из зоны сооружения моста через Керченский пролив идет в рамках госпрограмы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». В доме 4 этажа и 48 квартир, общей стоимостью 185 миллионов рублей.