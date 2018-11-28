Керченского стрелка похоронили под чужой фамилией – СМИ

28.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Владислава Рослякова, устроившего 17 октября вооруженную атаку на политехнический колледж в Керчи, кремировали и похоронили две недели назад под чужой фамилией, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает канал «360» со ссылками на источник в правоохранительных органах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сразу после трагедии люди, сочувствующие матери Владислава Рослякова, начали сбор средств на похороны 18-летнего студента и написали женщине письмо, в котором выразили соболезнования и сочувствие. В письме Владислава называют «жертвой жизненных обстоятельств», а женщине желают не опускать руки и терпеливо нести «этот тяжелый крест».

Всего для Галины Росляковой собрали 101 тысячу рублей. По данным источника, адресат получил собранные средства и они ушли по назначению.

Соседка Галины рассказала, что после трагедии в колледже женщина на месяц попала в больницу. После выписки вышла на работу, но в свою квартиру не вернулась. На днях только приходила, чтобы выбросить все вещи сына, пояснила соседка Росляковых. Женщина покинула свое жилье, так как адрес всем известен и оставаться там было просто небезопасно. Она сняла квартиру и живет замкнуто.

«Ей стыдно перед людьми, больно и обидно, никак она себя не чувствует. Она ушла на съемную квартиру, но даже мне не сказала, куда именно. Со второго адреса ее и вовсе соседи выгнали. Боятся, сказали. Я ей сочувствую, ведь у меня тоже есть дети», — рассказала соседка Галины Росляковой.

Студент четвертого курса Владислав Росляков устроил массовое убийство в стенах своего колледжа 17 октября. Парень открыл огонь по преподавателям и учащимся, взорвал самодельную бомбу и покончил с собой в библиотеке. Жертвами Рослякова стали 20 человек, более 50 были ранены.

Родственники и знакомые этой семьи подписали соглашение о неразглашении какой-либо информации по этому делу.