Кернес поднимает ставки на падающем рейтинге Зеленского – эксперт

17.03.2020, Киев, Игорь Петров

Перепалка мэра Харькова Геннадия Кернеса и президента Украины Владимира Зеленского объясняется тем, что Кернес видит, как Зеленский теряет рейтинг, и пытается это использовать чтобы продемонстрировать собственное политическое влияние в Харькове.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«Харьковский городской глава слегка фрондирует по отношению к Зеленскому. С точки зрения элементарной управляемости государственных институтов, конечно, голос и мнение харьковского мэра – явление второго-третьего порядка. И в случае чрезвычайной ситуации (а сейчас обсуждается введение ЧП в стране) такая фронда в любой стране должна караться.

Но, с оглядкой на то, что впереди выборы, «зеленая» власть, которая в прошлом году очаровала харьковчан, теряет рейтинг. Самое время обозначить особую позицию, что Кернес и делает как многоопытный политик. Он демонстрирует, что он – прежде всего мэр харьковчан, а не «слуга государев». Тут каждый – при своих интересах. Зеленскому важно показать, что он контролирует ситуацию и не допустит никакой фронды и проявлений неповиновения. Кернесу важно политически показать, что он – прежде всего мэр Харькова», – рассуждает эксперт.

Напомним, 16 марта мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не будет выполнять распоряжение президента Украины Владимира Зеленского о закрытии метрополитена на время карантина. В ответ Зеленский заявил, что, если Кернес будет нарушать законы во время коронавирусного карантина, его ждет уголовная ответственность.

«Я прочитал то, что сказал господин мэр. Я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове, не хочу говорить о летальных случаях, там их не будет – будет полностью его ответственность. Если он будет, скажу очень осторожно, нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность», – угрожает Зеленский.