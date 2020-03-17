Кернес поиграл на недовольстве харьковчан Зеленским

17.03.2020, Киев, Игорь Петров

Заявление мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что он не будет выполнять распоряжение президента Украины Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена объясняется тем, что Кернес чувствует настроения харьковчан и хочет использовать их для победы на местных выборах.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«Геннадий Кернес очень хорошо чувствует настроение харьковчан в преддверии местных выборов. Он понимает, как харьковчане будут реагировать на мероприятия, которые предлагает центральная власть в вопросах карантина. Поэтому Кернес из этих соображений позволил себе обозначить, что он против тех мероприятий, которые вызовут недовольство многих харьковчан.

Я говорю о мерах по карантину в отношении метро, кафе, баров. Их работа, кроме прочего, это еще и доходы в городской бюджет. Понятно, что это не понравилось президенту. У центральной власти нет другого варианта, кроме как настаивать, чтобы ее распоряжения выполнялись всеми. Тем более в такой ситуации, как эпидемия.

У каждого своя точка зрения, которая опирается на объективные интересы. Как говорится, точка зрения определяется местом сидения. Президент обязан обеспечить нераспространение вируса по всей стране, а местные власти хотят снова победить на местных выборах, и они лучше чувствуют настроения местных общин. Станет ли нынешняя размолвка основой для постоянной конфронтации в отношениях Зеленского и Кернеса – покажет время», – сказал он.

Напомним, 16 марта мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не будет выполнять распоряжение президента Украины Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена. В ответ Зеленский заявил, что, если Кернес будет нарушать законы во время коронавирусного карантина, его ждет уголовная ответственность.

«Я прочитал то, что сказал господин мэр. Я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове, не хочу говорить о летальных случаях, там их не будет – будет полностью его ответственность. Если он будет, скажу очень осторожно, нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность», – сказал президент.