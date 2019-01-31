Кернес пошел на удивительный по своей хитрости прием

31.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Агитируя за президента Украины Петра Порошенко, мэр Харькова разослал харьковчанам открытки с изображением городского памятника Ленину, который был снесен майданщиками.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал писатель и публицист Константин Кеворкян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Кернес заявил о публичной поддержке действующего президента, пошли соответствующие новогодние поздравления, но, прекрасно понимая настроения города, Геннадий Адольфович пошел на удивительный по своей хитрости приём.

На новогодних открытках, которые были разосланы всем харковчанам, был изображен снесенный майданщиками памятник Ленину и подпись «Кернес-Порошенко». Это было определенным сообщением харковчанам, потому что Кернес сам тщательно осматривает любые предвыборные материалы. Назвать это случайностью и ошибкой исполнителя нельзя», – рассказал Кеворкян.