Кернес поспорил с депутаткой от «Слуги народа» из-за ее прически

23.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Мэр Харькова Геннадий Кернес необычно представил новоизбранную депутатку от “Слуги народа” Марию Мезенцеву во время сессии Харьковского городского совета, передает котрреспондент ПолитНавигатора.



“Мы предоставляем слово Марии Мезенцевой… Но она хоче “подякувати”, да и все. Ну шо ты прическу не сделала, ничего не сделала…”, – сказал Кернес.

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Представитель президентской партии возразила, что всегда ходит с прической и она у нее “натуральная”. Однако Кернес ей не поверил.

“Нет, я видел твои ролики – немножко иначе”, – сказал мэр.

Депутат лишь улыбнулась в ответ Кренесу и начала свою речь.

Во время сессии горсовета Мезенцева сложила полномочия депутата Харьковского горсовета, так как была избрана народным депутатом от партии Слуга народа по 168 одномандатному округу. Интересно, что по воему округу она победила кандидата, которого поддерживал лично Геннадий Кернес.