Кернеса призвали не обращать внимание на угрозы рагуля Вятровича, а думать о харьковчанах

10.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Известный украинский юрист, экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов прокомментировал угрозы в адрес мэра Харькова Геннадия Кернеса со стороны пропагандиста Владимира Вятровича из–за планов вернуть одному из харьковских проспектов имя маршала Жукова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой, если проголосованная людьми петиция об обратном переименовании харьковского проспекта именем Жукова будет реализована. Думаю, здесь нужно сказать сразу о трёх аспектах. Во-первых, никому ничего не будет. Ни тюрьмы, ни других юридических сложностей. Во-вторых, угрожать уголовной ответственностью после поражения твоей преступной группировки на выборах – признак слабого интеллектуального развития и медленного восприятия посторонних предметов.

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А в третьих, нужно обязательно переименовать, хотя бы с целью демонстрации того, что в стране всё изменилось и мнение поддерживаемого прошлым режимом рогуля уже не вызывает эмоций и страна возвращается в своё стабильное состояние”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

“Обязательно нужно выполнять петицию, раз люди настаивают”, – добавил он.