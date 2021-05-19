Кешбэк за туры по России увеличил турпоток на 20 процентов

19.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Акция кешбэк добавила к общему турпотоку более 20 процентов из числа тех, кто до этого не планировал никуда ехать по территории России.

Об этом на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многие и отельеры, и туроператоры говорят о том, что верхняя планка 20 тысяч рублей возврата при нынешней стоимости отдыха крайне неактуальна, это уже не речь о развитии туризма, а капля в море. Есть ли какие-то планы и предложения по поводу того, чтобы поднять эту верхнюю планку возвращения денег?» – прозвучал вопрос из зала.

«20 тысяч мало? – удивилась Ломидзе. – У нас народ быстро привыкает к хорошему. Напомню, до августа 2020 года про кешбэк никто даже не задумывался».

«Не уверена, что правила поменяются, это не в нашей компетенции, этим занимается Федеральное агентство по туризму, совместно с НСПК «Мир», и регламентируется это специальным постановлением правительства. С учётом того, что Путин сказал, что акцию нужно продлить на весь год, я не уверена, что планка будет повышена, так и останется 20 процентов, не более 20 тысяч рублей», – добавила представитель российских туроператоров.

«Меня немного смутила фраза, что какая же это поддержка внутреннего туризма – да это просто потрясающая поддержка. Даже с этими 20 процентами и 20 тысячами. Мы проводили опрос, когда только началась третья акция кешбэка 18 марта, и примерно 24 процента из полутора тысяч человек, которые принимали участие, сказали, что вообще не планировали никуда ехать по территории России, пока не узнали про акцию кешбэк.

Полторы тысячи человек – это вполне репрезентативная выборка, мы можем сделать некую экстраполяцию, то есть, точно больше 20 процентов дополнительного потока наши регионы, в первую очередь черноморские, получили, благодаря кешбэку. На мой взгляд, это одна из самых действенных мер поддержки не просто внутреннего туризма, но и потребителя, потому что деньги получает не участник рынка, а именно турист.

Это, конечно, стимулирует всю историю, по цепочке большое значение имеет для всей индустрии – и для гостиниц, и для туроператоров, но в первую очередь, мера направлена на путешественника», – пояснила Майя Ломидзе.