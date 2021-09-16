КГБ Белоруссии взял семейную банду наемников-экстремистов

16.09.2021 09:22 (Мск), Москва, Елена Острякова

КГБ Белоруссии задержал исполнителей теракта – поджога дома председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича. В июле его забросали бутылками с зажигательной смесью.

Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщил заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек, в момент совершения теракта за преступниками уже велось наблюдение.

«По соображениям конспирации ни Олег Гайдукевич, ни члены его семьи не были посвящены в проводимые оперативно-розыскные мероприятия. Такое решение было принято потому, что любое нехарактерное поведение Гайдукевича могло насторожить злоумышленников, что в перспективе существенно осложнило бы установление их личностей и нейтрализацию всех участников экстремистского формирования. Вместе с тем КГБ был принят исчерпывающий перечень мер, направленный на недопущение уничтожения имущества и причинения вреда жизни и здоровью», – рассказал Бычек.

Как сообщили в КГБ, группа экстремистов по заданию зарубежного координационного центра следила за потенциальными жертвами из числа известных людей, поддерживающих власть: журналистов, судей, политиками. Для слежки они использовали GPS-треккер, который обнаружил в своей машине милиционер, выбранный в качестве объекта теракта. Так удалось выйти на исполнителей.

Ими оказалась семья Войтиховичей из Борисполя. 26-летний таксист вовлек в преступную деятельность жену, отца и мать.

«Войтиховичи планировали несколько атак. В качестве потенциальных жертв ими рассматривались депутат Гайдукевич, ведущие государственных телеканалов, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также судьи. В качестве возможных способов совершения терактов Войтиховичи рассматривали уничтожение имущества путем поджога, похищение и пытки с записью так называемых покаянных видео», – сообщил Бычек.

Нападения собирались на видео в том числе с помощью квадрокоптера. Маскировались злоумышленники под семейный пикник. Во время очередного теракта – поджога автомобиля судьи – преступников задержали.

«Задержаны более 20 человек: как непосредственные исполнители терактов, так и их пособники – курьеры, лица проводившие слежку и снабжавшие их видеоаппатурой для видеозаписей и передачи их иностранным заказчикам. Войтиховичи не были идейными борцами, их действия были продиктованы корыстным мотивом. За свои террористические атаки они получали крупные суммы из-за рубежа, то есть являлись наемниками», – пояснил Бычек.

«Понятно, что для организаторов “активисты” – это просто мясо. Более того, существует прямая заинтересованность в увеличении количества “репрессированных” в Беларуси, которые, по замыслу, должны составить постоянную питательную среду для “подполья” в нашей стране.

Именно поэтому государство нянчится с Протасевичем. Бывший жрец сам рассказывает своей пастве, что вся их вера – набор лживых историй.

Но, в данном случае для сочувствия нет места. Эти люди напали на семью с детьми. То, что они по своей ущербности не смогли довести бандитский умысел до конца, их никак не оправдывает. Только справедливое и неотвратимое наказание», – написал в своем телеграмм-канале политолог Александр Шпаковский.