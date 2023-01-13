КГБ поставил белорусских змагаров на грань грандиозного шухера

В белорусской прозападной оппозиции снова громкий скандал. Все еще помнят, как год-два назад змагары регулярно публиковали громкие разоблачения и сливы персональных данных чиновников, силовиков, провластных и пророссийских активистов. Время шло, сливы заканчивались, а потом пришла пора бумерангов, проблемы с персональной и финансовой информацией начались у самих змагаров.

Не успел утихнуть скандал вокруг сотрудника белорусских спецслужб Артура Гайко, который в течении 9 месяцев под прикрытием работал в руководстве проекта «Черная книга Беларуси» и все это время исправно сливал в Минск данные всех информаторов проекта, как бело-красно-белая публика столкнулась с еще более масштабным скандалом.

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В конце десятых и первой половине 2020 года была у белорусской оппозиции любимая игрушка – краудфандинговые платформы, через которые можно было практически бесконтрольно собирать деньги на любые инициативы – от идеологически заряженных курсов белорусского языка до масштабных митингов под националистическими лозунгами.

Крупнейшей такой площадкой была Molamola, за которой стояло известное семейство Бабарико. Пока гром не грянул, все они действовали абсолютно легально и были кормушкой для целой сети змагаров.

К выборам 2020 года непуганая оппозиционная публика уже к этому привыкла и, когда начались беспорядки, объем донатов на «нужды революции» начал бить все рекорды – оппозиционные фонды хвастались собранными в считанные дни миллионными суммами.

Запрет белорусских краудфандинговых платформ проблемы не решил – донатить стали напрямую через банки либо через фейсбук, который тоже предоставлял такую возможность.

И вот теперь за донатерами пришли. После новогодних праздников стала поступать информация об обширных списках сотрудников IT-компаний и, по некоторым данным, банков, которые были направлены их руководству белорусским КГБ. Сотрудников вызывали на беседу в госбезопасность и предлагали загладить свою вину.

Тех, кто поддержал рублем мятеж в 2020 году, в 2023-м призывали поддержать рублем действительно благое дело – в масштабе 1 к 10 внести пожертвование в любой из благотворительных фондов на выбор. Заплатил 50 долларов на революцию – заплати 500 на помощь, например, онкобольным детям. Им эти деньги точно нужнее, и есть гарантия того, что они не пойдут на оплату роскошной жизни коррумпированных змагаров.

В противном случае незадачливый донатер имеет все шансы провести ближайшие годы в не самых комфортных условиях – в современной Белоруссии финансирование экстремистских формирований является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы.

И ладно бы, если бы речь шла только о перечислениях на банковские счета – с доступом к данным белорусских банков у КГБ проблем точно нет.

Но пикантность ситуации в том, что приходят и к тем, кто донатил через фейсбук, который, вроде бы, гарантирует анонимность таких транзакций. И банки и спецслужбы могут видеть только перевод в сторону фейсбука с авторизированной белорусской карты, но не то, куда конкретно пошли деньги – на оплату онлайн-игр или на «шатание режима». Вот только к геймерам никто не приходит, приходят исключительно к змагарам.

Сейчас подконтрольные белорусской оппозиции СМИ начали продвигать версию о найденной белорусскими спецслужбами дыре в безопасности фейсбука, но и тут есть неувязка. Для того, чтобы воспользоваться этой уязвимостью, необходим физический доступ к аккаунту, с которого перечислялись средства. А с этим, понятно, есть проблемы.

Поэтому, вероятнее всего, мы имеем дело с новым сливом информации из недр оппозиционных фондов. Поверить в то, что данные сливали Цукреберг и Meta невозможно, зато в то, что это делал «свой человек», внедрившийся в руководство этих фондов – еще как.

Во всей этой истории вишенкой на торте выглядит то, что структуры «беглой» оппозиции и тут нашли, как можно заработать. Как и в случае с Артуром Гайко и предыдущим сливом чувствительной информации, руководитель фонда BYSOL Андрей Стрижак предложил тем, кто находится «в зоне риска» покинуть Белоруссию.

Вот только, по данным оппозиционного же, но разочаровавшегося в Тихановской и ее прилипалах телеграм-канала «Штаб Оношко», процедура «эвакуации» далеко не бесплатная – ценник начинается от двух тысяч евро. Соответственно, Стрижак рассчитывает и на этой заварушке сделать свой гешефт и заработать на релокантах еще миллиончик-другой.