КГБ против СБУ: В Белоруссии возрос риск очередного государственного переворота

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Новости Украины

Запад при помощи Украины готовит очередную попытку госпереворота в Белоруссии. Задачей КГБ этой страны должна стать отработка лидеров так называемой оппозиции, которые могут возглавить эти процессы.

Об этом в своем блоге заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сладкова, создаваемая в Белоруссии совместная группировка войск не поможет в случае начала внутреннего мятежа, подавлять его придется местным спецслужбам.

«Все говорят, что СБУ готовят переворот в этой стране, задействованы персонажи кое-какие уже для того, чтобы этот переворот стал действенным. По моему мнению, если мы вот такой вот шанс дадим, они обязательно им воспользуются и попробуют сделать мятеж, переворот силовой. И никакая девятитысячная группировка наша не поможет, потому что солдаты не смогут воевать с мятежниками. Это должны делать силы КГБ, госбезопасности. Слушайте, мы знаем людей, которые готовятся в качестве лидеров, ну знаем же, что дальше? Где рыцари плаща и кинжала?», – заявил Сладков.