«Х** нацистам, а не примирение!»

08.05.2019, Запорожье, Михаил Рябов

Примирение с боевиками УПА, навязываемое государственной украинской пропагандой, не может состояться без покаяния бывших гитлеровских коллаборационистов за совершенные зверства.

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Об этом в своем блоге пишет известный запорожский священник Александр Овчаренко, комментируя установленные в городах Украины билборды с «примиряющимися» ветеранами Красной армии и боевиками ОУН-УПА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я как священник приму исповедь каждого. За 20 лет я многое слышал и многим свидетелем был… понял. Я принимал исповедь женщины, которая, чтобы дать образование своему ребенку, продавалась. Я принимал исповедь женщины, старой женщины…, которая чтобы накормить своих детей, убила младшего и сварила суп… Я принимал исповедь мужчины, который ревел о том, что дал согласие своей женщине на аборт… Я принимал исповедь женщины, которая изменила свой пол и поверила, что она мужчина…

Они все раскаивались. Это было настоящее. Здесь важно покаяние, а не примирение. Сначала покаяние, а потом примирение. Я готов принять исповедь боевиков УПА не в национализме даже, это их личная трагедия, а в их зверствах. А там и о примирение поговорим», – написал Овчаренко.

«Эти нацистские п…ры не раскаиваются – они гордятся. Х** им, а не примирение», – эмоционально поддержала священника киевский юрист Татьяна Монтян.