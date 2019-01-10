«Ха-ха-ха! Американцы вам не помогут!»

10.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина неуклонно идёт к коллапсу всей коммунальной сферы, и надеяться на американскую помощь глупо. Таким мнением в эфире телеканала «Россия-1» поделился экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня уже задолженность в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 44 миллиарда.

До 2013 года, когда цена (на газ – прим. ред.) была 0,93 гривны за метр кубический, уровень платежей за коммунальные услуги был 98 процентов. Сегодня, при цене 76 гривен, у населения ещё есть запас прочности – это вы только начали повышать тарифы.

Через год-полтора такого запаса прочности у населения не будет, они просто перестанут платить. И когда вы говорите: «Чем это закончится?» – это закончится коллапсом всей коммунальной сферы. Полным коллапсом», – заявил политик.

При этом, по мнению Килинкарова, США не будут помогать Украине развивать добычу газа, так как американцам самим нужен европейский рынок энергоресурсов.

«И когда вы наивно полагаете, что американцы хотят прийти на Украину и увеличить добычу газа, мне просто хочется сказать: «ха-ха-ха». Они не для того борются с Россией за рынок Европы, чтобы дать Украине увеличить свои объёмы газа. Вы что, реально в это верите?», – обратился Килинкаров к украинским представителям.