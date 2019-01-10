//exit;
10.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

«Ха-ха-ха! Американцы вам не помогут!»

Украина неуклонно идёт к коллапсу всей коммунальной сферы, и надеяться на американскую помощь глупо. Таким мнением в эфире телеканала «Россия-1» поделился экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня уже задолженность в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 44 миллиарда.

До 2013 года, когда цена (на газ – прим. ред.) была 0,93 гривны за метр кубический, уровень платежей за коммунальные услуги был 98 процентов. Сегодня, при цене 76 гривен, у населения ещё есть запас прочности – это вы только начали повышать тарифы.

Через год-полтора такого запаса прочности у населения не будет, они просто перестанут платить. И когда вы говорите: «Чем это закончится?» – это закончится коллапсом всей коммунальной сферы. Полным коллапсом», – заявил политик.

При этом, по мнению Килинкарова, США не будут помогать Украине развивать добычу газа, так как американцам самим нужен европейский рынок энергоресурсов.

«И когда вы наивно полагаете, что американцы хотят прийти на Украину и увеличить добычу газа, мне просто хочется сказать: «ха-ха-ха». Они не для того борются с Россией за рынок Европы, чтобы дать Украине увеличить свои объёмы газа. Вы что, реально в это верите?», – обратился Килинкаров к украинским представителям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Похожие новости

«Хотели гидности? Платите больше, чем все в Европе!»
Это геноцид, а не перемога! – недовольные нацики митингуют в Киеве
Украинские водители угрожают Гройсману расправой из-за состояния дорог
«Северный поток» не даст украинской верхушке воровать
Сравнили бюджеты Украины и Москвы
МВФ требует еще нагнуть население Украины, майданщики валят вину друг на друга
Порошенко придумал, как протащить себя во второй тур
Экс-соратник Симоненко рассказал, кто стоит за идеей украинской автокефалии
«Тупой и еще тупее»: версия СБУ выставила Рубана и его якобы сообщников идиотами
МВФ хвалит колониальную украинскую администрацию: Достигнута стабильность
Иуда! Ты сдал своих товарищей! Врешь, падла! – Симоненко отчитали на российском ТВ
Экс-нардеп от КПУ: миротворцы ООН на линии соприкосновения уничтожат миф о войне с Россией
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть