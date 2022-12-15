Хабаровчанин собирался передать СБУ информацию о 30 российских мостах

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Житель Хабаровска Вячеслав Мамуков приговорен к 12,5 года лишения свободы за то, что пытался продать спецслужбам Украины сведения, относящиеся к гостайне.

Об этом сообщает ЦОС ФСБ России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мамуков, имея по роду своей деятельности доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и преследуя корыстный умысел, инициативно связался через интернет с представителями украинской спецслужбы и предложил передать им за деньги данные, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России. Речь шла об информации, которая составляет коммерческую и государственную тайну, касающейся объектов транспортной инфраструктуры», – говорится в сообщении ФСБ.

Ему не удалось реализовать преступный умысел в результате мер, своевременно принятых сотрудникам ФСБ.

На опубликованном ФСБ видео несколько оперативных сотрудников заходят в кабинет, где за компьютером сидит молодой человек. Его задерживают. В следующем кадре показан фрагмент опроса. Голос за кадром спрашивает задержанного, что содержится в документации. «Сколько мы бетона залили, как арматуру повязали», — отвечает молодой человек. «Там перегоны, что там?», — уточняет голос за кадром. «Там не перегоны, там только мосты, 30 мостов», — говорит молодой человек.

«За подобными, довольно регулярными сухими новостными сообщениями стоит тяжёлая правда о том, что в России идёт гражданская война. Вышедшая давно за пределы собственно Украины (которая тоже Россия). Кто такой этот житель Хабаровска Вячеслав Мамуков? Скорее всего – либо выходец из Украины, либо родственник или сообщник украинца, воюющего с Россией. В любом случае – это действующий в интересах Украины русский, завербованный хохлами или оппозиционно упоротый. Таких людей очень много, потенциально – ещё больше. Отлавливать и сажать их будут годами. Проблема в целом может быть решена только с ликвидацией самой базы вербовки и терроризма – украинского государства», – написал в своем ТГ-канале работающий в Донецке волонтер Александр Жучковский.