Хабаровск фургалил несмотря на дождь
Снежный циклон, пронесшийся накануне над Хабаровском, сократил число участников традиционной акции протеста против задержания бывшего губернатора края Сергея Фургала до пары сотен человек.
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Днем снег перешел в дождь, и люди пришли на шествие под зонтами. Полиция предупредила собравшихся об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В ответ несколько мужчин стали донимать полицейских, тыча им в лицо видеокамеры.
Два самых крупных лозунга были посвящены требованию допустить врачей в камеру к Сергею Фургалу (протестующие уверены, что состояние здоровья бывшего губернатора ухудшилось). Выделялся также забавный лозунг: «Хабаровск не быкует, а фургалит».
На этот раз не наблюдалось плакатов с оскорблениями в адрес президента России, белорусских флагов и прочей атрибутики, навязанной протестам местным штабом Навального. Зато было несколько плакатов с критикой нового главы региона Михаила Дегтярева.
Наиболее дружно люди скандировали «Я, мы – Сергей Фургал» и «Мы здесь власть».
По ходу шествия группы молодых людей выкрикивали антипутинские лозунги, однако большинство их не поддерживало.
«В ненастье картинки с акции не такие убойные, но, зато более убедительные. Власти всех уровней больше здесь не в чести. Хабаровск не рассосётся, хотя и останется в среднесрочной перспективе в одиночестве. Однако, это одиночество делает хабаровский протест ещё более заметным. Другие регионы будут подтягиваться по мере проведения в них альтернативных выборов, когда на второй срок пойдут губеры-технократы», – написал в своем телеграм-канале удмуртский журналист Сергей Щукин.
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