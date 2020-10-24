Хабаровск фургалил несмотря на дождь

24.10.2020, Москва, Елена Острякова

Снежный циклон, пронесшийся накануне над Хабаровском, сократил число участников традиционной акции протеста против задержания бывшего губернатора края Сергея Фургала до пары сотен человек.

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Днем снег перешел в дождь, и люди пришли на шествие под зонтами. Полиция предупредила собравшихся об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В ответ несколько мужчин стали донимать полицейских, тыча им в лицо видеокамеры.

Два самых крупных лозунга были посвящены требованию допустить врачей в камеру к Сергею Фургалу (протестующие уверены, что состояние здоровья бывшего губернатора ухудшилось). Выделялся также забавный лозунг: «Хабаровск не быкует, а фургалит».

На этот раз не наблюдалось плакатов с оскорблениями в адрес президента России, белорусских флагов и прочей атрибутики, навязанной протестам местным штабом Навального. Зато было несколько плакатов с критикой нового главы региона Михаила Дегтярева.

Наиболее дружно люди скандировали «Я, мы – Сергей Фургал» и «Мы здесь власть».

По ходу шествия группы молодых людей выкрикивали антипутинские лозунги, однако большинство их не поддерживало.

«В ненастье картинки с акции не такие убойные, но, зато более убедительные. Власти всех уровней больше здесь не в чести. Хабаровск не рассосётся, хотя и останется в среднесрочной перспективе в одиночестве. Однако, это одиночество делает хабаровский протест ещё более заметным. Другие регионы будут подтягиваться по мере проведения в них альтернативных выборов, когда на второй срок пойдут губеры-технократы», – написал в своем телеграм-канале удмуртский журналист Сергей Щукин.