«Хабаровск, мы с тобой!» В Минске с успехом прошла репетиция Майдана-Площи

30.07.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские оппозиционные СМИ оценили численность людей, собравшихся сегодня на предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, в 57 тысяч человек. ГосСМИ Белоруссии это событие проигнорировали, а обслуживающие правящий режим эксперты назвали куда более скромную цифру участников – в 10 тысяч человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Власти пытались блокировать возможность трансляции мероприятия, однако американскому «Радио Свобода» удалось показать выступления самой кандидатки и ее соратниц Марии Колесниковой и Вероники Цепкало.

Несмотря на многочисленность митинга, флагов и плакатов было немного. Преобладала националистическая красно-белая символика. При этом организаторы пытались дистанцироваться от националистов. Их фирменную кричалку «Верим, можем, перяможем» они заменили на «Любим, можем, перяможем».

Были замечены государственные флаги Белоруссии и флаги ЕС, но их было немного. Обратил на себя лозунг «Хабаровск, мы с тобой!».

Тихановская и Колесникова начинали свои выступления на редко употребляемом белорусском языке, но потом переходили на русский.

Тихановская затронула в своем выступлении тему задержанных позапрошлой ночью под Минском россиян, которых белорусская власть подозревает в попытках устроить массовые беспорядки. Это дело Следственный комитет Белоруссии сегодня связал с делом мужа кандидатки – блогера Сергея Тихановского, который более месяца находится в СИЗО под надуманным предлогом.

«Когда вчера мы все узнали эту историю, что в Минске была задержана группировка… боевиков (все время забываю это слово), мы начали думать, к кому этих боевиков привяжут. Думали, что, наверное, в стране объявят чрезвычайное положение, и нам запретят проводить пикеты. Второй вариант, что будет проведена провокация, и ее припишут Тихановской. И это будет поводом для снятия. Но беда пришла, откуда не ждали. Эту группировку привязали к Тихановскому… Когда я узнала, что Сергею переквалифицировали статью на «подготовку и активное участие в массовых беспорядках», и привязали этих боевиков к его делу, – вы знаете, вы ломаете судьбу человека.

Эта ситуация с боевиками очень-очень страшная… Я даже в страшном сне не могу представить, куда они еще могут привязать этих боевиков. Это так страшно. Нам поступает информация, что российские боевики из ЧВК бывали у нас часто и использовали Беларусь как перевалочную базу. Если это так, куда смотрели спецслужбы и почему они подняли эту тему перед выборами? Никто не поверит, что их прислали к выборам», – сказала Тихановская.

Тему внешней политики и, в частности, взаимоотношений с Россией, затронула в своем выступлении Вероника Цепкало.

«Почему в наших бедах виноваты все, кто угодно: «Россельхознадзор», комиссар ЕС, Госдеп США. Все вокруг виноваты, кроме нас самих?! Почему мы наших партнеров, соседей, друзей постоянно поливаем грязью? Мы слышим много грязи про Польшу, Россию, балтийские страны. Почему?! Наша страна на фоне развития и успехов наших соседей падает в экономическую пропасть, а народ становится все беднее», – сказала Цепкало.

Митинг прошел очень эмоционально. Если считать его репетицией Майдана-Площи, намеченного на следующий день после выборов, то она удалась.

Напомним, Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на выборы вместо мужа, который находится в СИЗО. Она единственная из альтернативных кандидатов, кого зарегистрировала ЦИК, сочтя слабой фигурой.

Домохозяйка в случае победы пообещала в течение полугода провести в стране новые президентские выборы. Поэтому ее поддержали штабы незарегистрированных бывших топ менеджеров Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Один находится в СИЗО, а другой бежал из Белоруссии в Россию.