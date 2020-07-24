Хабаровск наш или не наш?

24.07.2020, Севастополь, Платон Беседин

Новости из Хабаровска, где гремели – да и гремят – митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, приходят разные. То оптимистичные, то тревожные. Смотря вы за кого. То нам сообщат, что протесты нарастают, то, наоборот, спадают. Одно несомненно – кипеть в Хабаровске ещё будет.

К тому же новоприсланный врио губернатора Михаил Дегтярёв уже отличился, назвав народ толпой и к нему не выйдя. Между тем промежуточные выводы делать уже стоит.

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Для начала о том, как правильно делать карьеру. Михаил Дегтярёв парень, конечно, не простой из солидной семьи, но! Первое время он мыкался по молодёжным формациям «Единой России», а потом заявился и в саму партию власти – однако вскоре «слинял» в ЛДПР. Почему? Да потому, что понимал: в «Единой России» все симпатичные места расписаны надолго вперёд. Следовательно, если ты не самый простой человек и хочешь делать карьеру государственного мужа, то дорожка тебе не в партию власти, а в согласованную, скажем так, оппозицию.

А что происходит в самой ЛДПР? Её вождь Владимир Жириновский сообщает, будто с Фургалом он договорился – и тот вот-вот должен был подписать отставку по собственному желанию. Но поторопились со спецоперацией и взяли экс-губернатора по другим делам.

Очевидно, что Владимир Вольфович играется с властью. Он демонстрирует некую влиятельность. Мол, способен решать. И тут Кремль делает, что называется, ход горбатым – то есть конём – и засылает в Хабаровский край однопартийца Фургала. И тот вполне там может провалиться. Для того есть все основания. И вот тогда все козыри Жириновского могут вывалиться из рукава – и его партия получит существенный репутационный удар перед выборами.

Так? Возможно. Однако учтём и вот что. Не кажется ли вам, нам, всем, в общем, что игры в многопартийность, они только для Москвы, собственно? И нет никакой партийной солидарности, программы, а сама система во многом изжила себя. То есть имеется партия власти, да, а вот остальные всё больше начинают походить на брендированный рынок, где торгуют местами. Или я ошибаюсь?

В чём я уверен точно – так это в том, что народ в Хабаровске выходил и будет выходить не за Фургала, конечно, а как бы за своего, за знающего. Пусть и такого – бандюковского типа. Люди устали, что им в регионы присылают «перцев» из Москвы, которые, как мы убеждаемся регулярно, знать не знают местной специфики. Областям, краям не нужны управленцы – им нужны такие крепкие дядьки, я бы сказал, этакие генералы-губернаторы, которые могут разрулить любые вопросы.

И именно на региональной специфике валятся управленцы. Конечно, внешняя политика у нас на уровне, но не пора ли несколько углубить – привет Горбачёву – подход к конкретной внутренней проблематике? Не пора ли всё-таки выискивать людей на местах, где они управлять и орудовать станут? Тактика, которая есть сегодня – рассылаем по разным регионам из центра – она работает всё хуже и хуже. Пора менять.

И да, болтают о сепаратистских настроениях в Хабаровском крае. Болтология эта, несомненно, раздутая. Однако в таких историях всегда стоит думать вот о чём. Мы уже проходили «москали съели наше сало». Лес, пушнина, нефть, газ – замечательно, но это ещё реализовать надо. И проблема тут не в том, что в России нет механизмов реализации – они есть. Проблема в том, что реализаторы отпиливают себе слишком жирный кусок, ставят слишком высокие проценты.

И вот когда данный момент пересмотрят, когда специфику регионов не только учтут, но и начнут уважать – тогда, поверьте, ни за каких фургалов народ выходить не будет. Повода не окажется. А отделиться – это себе же в минус. Да и кто даст? Сами хабаровчане, прежде всего, и не дадут.