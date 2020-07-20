20.07.2020, Москва, Вадим Егоров
 
Выборы, Кремль, Кризис, Политика, Россия
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Хабаровск: Переиграл ли Жириновский Кремль угрозой майдана?


Арестованный по обвинению в уголовных преступлениях губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был уволен сегодня указом Владимира Путина «в связи с утратой доверия». Вместо него врио руководителя региона стал другой член ЛДПР – 39-летний депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

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«Мы благодарны президенту за назначение», – оперативно откликнулся Владимир Жириновский, который еще несколько дней назад грозил всей думской фракцией сложить мандаты, требуя освобождения Фургала.

Осознают ли теперь участники уличных протестов в Хабаровске, что их попросту использовала верхушка ЛДПР в своих торгах? – задаются вопросом наблюдатели, поясняя, что Дегтярев для манифестантов – это такой же «варяг».

«Для антимосковского протеста был важен именно «свой». Так что митинги не утихнут. Зато Кремль может получить снижение рейтинга ЛДПР в крае, раз уж партия «сдала» Фургала», – рассуждает политолог Илья Гращенков.


В понедельник в Хабаровске состоялось очередное шествие в поддержку Сергея Фургала. Протестующие потребовали, чтобы суд над снятым с должности губернатором проходил не в Москве, а дома.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров перечисляет риски, сохраняющиеся в ситуации на Дальнем Востоке:

«1.Жители края пока не уверены, что Фургала взяли «за дело», а не «за политику». 2. Новый врио – не хабаровчанин. 3. У нового врио нет опыта работы в исполнительной власти. 4. У нового врио нет опыта работы «на земле», и конкретно – на Дальнем Востоке. 5. Сама судебная процедура достаточно долгая, а значит, доказательств вины или невиновности Фургала предстоит ждать достаточно долго. 6. Накоплен большой запас обид и претензий у дальневосточников к федеральной власти», – напоминает эксперт.

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