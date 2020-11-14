14.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Дальний Восток, Политика, Происшествия, Россия
Просмотров:

Хабаровские майданщики напали на полицейских


Участники традиционного субботнего марша в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не позволили полиции произвести задержание человека, скрывающего свою наружность.

Когда немногочисленная (порядка 200 человек) колонна, совершив круг по центру города, возвращалась на площадь Ленина полицейские хотели задержать человека в театральной маске, полностью скрывающей лицо и в наглухо застегнутом капюшоне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Однако другие участники шествия, в основном женщины, устроили толкучку и отбили неизвестного у правоохранителей.

Закрывать лица стараются те участники шествия, которые выкрикивают лозунги против президента Путина. Те, кто кричит в поддержку Фургала, не скрываются. В Хабаровске активно работает штаб Навального.


Сергея Фургала обвиняют в организации двух убийств и покушения на предпринимателя в 2004–2005 годах. Господин Фургал свою вину отрицает. Жители требуют открытого суда над бывшим губернатором.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть