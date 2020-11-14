Хабаровские майданщики напали на полицейских

14.11.2020, Москва, Елена Острякова

Участники традиционного субботнего марша в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не позволили полиции произвести задержание человека, скрывающего свою наружность.

Когда немногочисленная (порядка 200 человек) колонна, совершив круг по центру города, возвращалась на площадь Ленина полицейские хотели задержать человека в театральной маске, полностью скрывающей лицо и в наглухо застегнутом капюшоне.

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Однако другие участники шествия, в основном женщины, устроили толкучку и отбили неизвестного у правоохранителей.

Закрывать лица стараются те участники шествия, которые выкрикивают лозунги против президента Путина. Те, кто кричит в поддержку Фургала, не скрываются. В Хабаровске активно работает штаб Навального.

Сергея Фургала обвиняют в организации двух убийств и покушения на предпринимателя в 2004–2005 годах. Господин Фургал свою вину отрицает. Жители требуют открытого суда над бывшим губернатором.