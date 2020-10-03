Хабаровские протесты все больше напоминают тусовку московских либералов

03.10.2020, Москва, Елена Острякова

Около 500 человек (по оценкам полиции) собралось сегодня на несанкционированное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (85-й день протестов), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Помимо главной темы шествия – поддержки Фургала – бросается в глаза обилие плакатов с оскорблениями в адрес президента РФ: «Антихрист не в Америке, он в Кремле», «Путин – наше зло», «Путинизм и фашизм синонимы» «Пошел вон ВаВилон и все бандиты», «Путинизм и жизнь несовместимы», «Путин – удавка для России».

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Кроме того участники марша скандировали лозунги, которые обычно звучат на либеральных «маршах несогласных» в Москве: «Путин вор», «Мы здесь власть», «Просыпайтесь города с нашей родиной беда», «Мы идем по лужам, Путин нам не нужен».

Людям организованно раздали белые и красные воздушные шары – цвета флага белорусских националистов.

Корреспондент хакасского сайта 19rus приводит слова протестующих, которые как один ругают президента страны и обвиняют его в отравлении оппозиционного блогера Навального.

Штаб навального работает в Хабаровске с 2017 года и активно подогревает «фургаловские протесты».

«Зря в Москве ждут, что все само собой как-то уляжется. Уже писал, опираясь на опыт Ижевска в 2005-2013 г.г., что этой энергии протеста хватит на 3-4 года. То есть весь период пока в России будет происходить подготовка к трансформации режима власти, Хабаровск будет оставаться важным внутриполитическим фактором», – написал в своем телеграм-канале удмуртский журналист Сергей Щукин