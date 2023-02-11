Хабаровский «конкурент Навального» получил длительный тюремный срок

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был приговорен сегодня к 22 годам колонии строгого режима.

Такой вердикт вынес Московский областной суд. Он удовлетворил требование прокуратуры. Ранее дело Фургала заслушивала коллегия присяжных и единогласно признала его виновным в заказных убийствах.

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Все три преступления, за которые судили экс-губернатора, по версии следствия, связаны с бизнесом по сбору и переработке металлолома, которым в начале 2000-х занимался Фургал.

Следствие считает, что Фургал и его бывший партнер по бизнесу в сфере скупки металлолома Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для убийств конкурентов. Их застреливали и подрывали гранатами.

На суде прокурор заявил, что для Фургала было нормой «съездить на стрелку», а его главной целью было заработать деньги любой ценой. По подозрению в организации убийств Сергея Фургала задерживали ещё в 2004 году.

«Ваша честь, приговор понятен. Непонятно только одно. Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?», – заявил подсудимый после оглашения приговора.

Защита Фургала намерена обжаловать приговор, будет добиваться оправдания.

Сам экс-губернатор связывает обвинения против себя с захватом 100% акций предприятия «Амурсталь» Павлом Бальским: Фургал отказывался продать ему свой пакет.

Фургал как кандидат от ЛДПР победил в 2018 году на губернаторских выборах представителя «Единой России» Вячеслава Шпорта с отрывом в 40%. Он был очень популярен в крае. После его ареста в 2020 году в Хабаровске люди почти год выходили на массовые акции протеста.

Поэтому политологи обсуждают не столько обстоятельства уголовного дела экс-губернатора, сколько политические последствия приговора.

«Фургал реально был руководителем мафии много лет назад. Но он был губернатором Хабаровского края. Как такое возможно? Но в 90е годы и невозможно было заниматься большим бизнесом и не быть связанным с криминалом. А почему его поддерживают так жители Хабаровского края? Потому что Фургал для них бандит, но свой. Он не давал московским бизнесам и чиновникам, которых там ненавидят, захватить все в их крае. А то, что Фургал бандит, в этом, по мнению жителей виноват не он, а Москва, которая установила такую систему, что нельзя заниматься бизнесом без нарушения закона», – написал политолог Сергей Марков в своем ТГ-канале.

Его коллега из Волгограда Александр Сайгин считает Фургала «трагической фигурой, продемонстрировавшей, что на политполе могут существовать только условные либералы и условные патриоты».

«На него ни те ни другие предпочли внимания не обращать. Ну да, это ж не Навальный. Фургала посадили не за заказные убийства, а за политические амбиции. И амбиции у него были выше, чем стать руководителем партии. Сильно выше. Это заметили и решили пресечь на корню. Не хочу думать, какой из него мог бы получиться президент, но перчинку и динамику в политический процесс он внести смог», – написал Сайгин.

Однако либеральный писатель Анатолий Несмиян считает, что Фургала не надо сбрасывать со счетов. Он может стать лидером мифической «прекрасной России будущего» вместо блогера-уголовника Алексея Навального.

«После того, как нас постигнет тяжелая утрата, Фургал станет одним из первых кандидатов на выход из тюрьмы, да еще и в ореоле мученика. И его несомненным достоинством станет системный статус, который никаким приговором не отменишь. В отличие, к примеру, от Навального, который для системы так и остается никем. И даже когда его выпустят (а то, что он будет сидеть строго до скорбной даты – сомнений нет), шансов у него будет исчезающе мало. А вот у Фургала – как знать», – написал Несмиян.

С ним согласен политолог Илья Ананьев.

«Экс-губернатор Хабаровского края однозначно «пересидит» спецоперацию и её завершение, сможет наблюдать за трансфером российского президента, возможной сменой политических режимов и взглядов России на мир. Очевидно, что трансформируется и сама «элита», приложившая усилия для «социального лифта» в тюрьму эффективного губернатора. На «оттепели» для Фургала не надо ставить крест, как и на его политическом будущем», – написал он.