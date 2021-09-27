Хаббард капут! По крайней мере, в России

27.09.2021 14:01 (Мск), Москва, Александр Ростовцев

24 сентября Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность «Всемирного института сайентологических предприятий» и «Библиотеку Л. Рона Хаббарда» на территории нашей страны, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2016 году Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации «сайентологической церкви» по заявлению Минюста России. Тогда же было признано, что деятельность всей совокупности неправительственных учреждений сайентологов на территории нашей страны представляет угрозу.

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обложка хаббардистской методички для России

На протяжении всего периода существования «церкви сайентологов» в её ряды регулярно внедрялись журналисты и правоохранители, в том числе, американские, и вывод наблюдателей был всегда однозначен. Наукообразная секта, основанная Роном Хаббардом, является никакой не церковью, а механизмом для выкачивания денег через мозгопромывку и оболванивание паствы.

Основатель секты, Рон Хаббард, некогда был плодовитым, но бесталанным писателем-фантастом, каких много публикуется в копеечных бульварных изданиях. В один прекрасный момент на него снизошло прозрение, что бумагомарательством алмазов пламенных и лабазов каменных ему не стяжать. Тем не менее, мужичок оказался неплохим психологом, сумевшим разработать систему воздействия на души и тела искателей истины «где-то там» и братьев по маразуму из других миров. К тому же, и время было подходящее: человечество сходило с ума от летающих тарелок, с минуты на минуту ожидая пришествия зелёных человечков.

Клевещут, будто на одном из съездов писателей-фантастов в Нью-Джерси Хаббард якобы сказал: «Писательство, за которое платят копейки за слово, смешно. Если человек действительно хочет заработать миллион долларов, то лучший способ для этого – создать свою собственную религию».

Чтобы понять уровень писательского таланта Хаббарда, не надо читать всю написанную им макулатуру. Достаточно оценить голливудский фильм «Поле битвы Земля», снятый очень близко к сюжету одной из его краеугольных книг, вышедший на экраны в начале «нулевых». Несмотря на то немаловажное обстоятельство, что руку к съёмкам фильма приложили адепты его секты, лента закономерно провалилась в прокате, и пересматривают её, скорее всего, исключительно сайентологи, подсаженные на хаббардистский бред.

В отличие от прочих псевдорелигиозных сект, стремившихся заполучить в свои сети любую живую душу, секта Хаббарда изначально строилась, как «солидная церковь для солидных пацанов» и стремилась включать в свои ряды людей известных и обеспеченных.

Давно известно, что ряд высокооплачиваемых голливудских актёров являются сайентологами со стажем. В их число входят, к примеру, такие звёзды кино, как Том Круз и Джон Траволта, отдавшие секте Хаббарда многие миллионы долларов и за это достигшие «просветления», превосходящего уровень Будды и Христа. Сайентологи верят, что люди, достигшие столь мощных высот, уже не являются людьми в привычном понимании, а занимают некий пантеон «тэтанов» у стоп «самого» Хаббарда.

Понятное дело, что «Сам» в табели о рангах «церкви сайентологов» котируется на уровне бога и недосягаем даже для «тэтанов».

Почему секту свидетелей Рона Хаббарда называют тоталитарной лавочкой по выкачиванию денег?

По многочисленным свидетельствам бывших сектантов и расследовавших деятельность секты наблюдателей, в «церкви сайентологов» приходится платить за каждый чих. Чтобы изучать «откровения» Хаббарда, адептам необходимо покупать литературу из церковной лавки за совершенно нескромные деньги. Говорят, что стоимость даже подержанных книженций «Самого» начинается от $1000 и выше.

книжная лавка для состоятельных пацанов

Посещение библиотек сайентологов – тоже не бесплатное удовольствие. К каждому из адептов главари секты приставляют «аудитора» (или «одитора», в английском произношении). В его задачи входит наблюдение за «духовным ростом» подопечного, а также собеседования за определённую мзду.

Сомневающихся в каких-то положениях «учения» Хаббарда адептов заставляют платить штрафы и отправляют в библиотеку – читать псевдофилософский бред «верховного существа» до полного просветления.

Критика Хаббарда строго запрещена, несмотря на многочисленные нестыковки и даже грязь в его биографии. Так, например, Хаббард требует от своих приверженцев крепких семейных уз в единственном браке, при том, что сам он был трижды женат и даже имел статус многожёнца.

Впрочем, как и в любой организации, где бабло побеждает зло, быть многократно женатым, как Том Круз, не грех. Надо только немножечко заплатить. Или не немножечко. Удобная «религия».

кабинет Хаббарда. на случай второго пришествия

В процессе «духовного учения» секта использует гипноз и другие способы манипуляции сознанием. В среде сайентологов довольно часто встречаются настолько «просветлённые» особи, которые уверены, что вселенная «Звёздных войн» – это на самом деле.

Один из проверенных методов воздействия с помощью гипноза – создание иллюзии, при которой «сознание покидает тело» и видит его как бы со стороны. На впечатлительные натуры подобные методы действуют безотказно.

По свидетельству бывшего главы «церкви сайентологов» Австрии, вся деятельность хаббардистов направлена на выколачивание денег всеми возможными способами. Вплоть до того, что паству запирали в «храме» и выпускали наружу только тех, кто был готов откупиться. Сам бывший глава «австрийской церкви» вспоминал, что из него в такой же ситуации «святые» вымогатели единоразово выколотили ажно $70 тысяч.

Не удивительно, что в церковной кружке сайентологов денег куры не клюют и они могут себе позволить открывать помпезные «храмы», вроде их главной «церкви» в Киллуотере, штат Флорида, обошедшейся в $145 млн при начальной смете в $80 млн.

Если бы не крест над центральной башней, здание «главной церкви» можно было бы принять за фешенебельный отель для богатеньких постояльцев.

главное капище сайентологов во Флориде

Большой честью для адептов секты является приглашение принять участие в «учебных семинарах» на круизном судне, принадлежащем «церкви сайентологов». Всего за $10 тысяч. И люди, что характерно, с азартом выкладывают деньги на бочку, лезут в долги и пускаются в авантюры, чтобы раздобыть средства на билет. А то как же, – не каждому уготовано подобное «Щастье».

Во многих странах мира деятельность секты сайентологов либо запрещена, либо находится под пристальным наблюдением полиции. И там, где действует «церковь Хаббарда», местные власти обязывают признавать её «общественной организацией», освобождённой от налогов.

Интересно, что на родине «церкви Хаббарда», в США, одно время власти яростно боролись с хаббардистами, но затем легализовали их деятельность и предоставили им статус «религиозной организации» с правом не платить налоги.

Наблюдатели считают, что поблажки сайентологам выданы в обмен на передачу спецслужбам интересующей их информации. Опять же, по свидетельствам бывших сектантов, доносительство в «церкви Хаббарда» процветает и поощряется её «отцами».

В России, на текущий момент, числится что-то около полумиллиона желающих приобщиться к одному кругу «просветлённых» с Крузом и Траволтой. По некоторым данным, в окружении Ельцина было несколько активных сайентологов.

Судя по тому, как власти России круто взялись за сайентологов, терпелка явно оборвалась.

В частности, в одном только Питере, начиная с 2017 года, произошли аресты «духовного» руководства секты, всего за три года, с 2013-го по 2016-й, стяжавшей на предоставлении «религиозных услуг» более 276 млн рублей. Кроме того, местное отделение хаббардистов занималось «отмыванием» преступно полученных средств.

Таким образом, сайентологическая лавочка в России закрывается. Теперь пусть просит помощи у летающих тарелок. Хаббард в помощь!