Хабиб объявляет войну Макрону: игилизация мира

31.10.2020, Москва, Платон Беседин

Глупо было полагать – впрочем, и такие мнения попадались часто, – что конфликт во Франции, где вовсю режут головы, останется лишь в рамках Пятой республики. Нет, к нему подключаются всё новые и новые персоналии, группы и страны.

Вот высказался и легендарный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. В своих социальных сетях он написал в адрес французского президента Эммануэля Макрона следующее: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите.

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Мы – мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными».

Цитату привожу полностью, так как она весьма важна для понимания логики и призыва говорящего. И при этом надо понимать, что Нурмагомедов не какой-нибудь уличный горлопан, а величайший спортсмен. Но тут – вот такое. Впрочем, то, что Хабиб спортсмен – это одно. В данном случае куда важнее, что многими – сотнями тысячами – он воспринимается как моральный авторитет, как лидер мусульманского мира. К его словам не просто прислушиваются – их воспринимают точно руководство к действию.

И подписано на него 25 миллионов человек. Все они воспримут слова Хабиба правильно? Боец в том уверен? Как, к примеру, расшифруют поклонники и просто мимо проходившие фразочки о «скор в расчёте» и «обезобразит»? Как руководство к действию?

Я всё чаще встречаю: Макрон провоцирует, «Шарли Эбдо» разжигает – это понятно. И Запад в целом сам создал такую ситуацию. Прежде всего, своим тотальным лицемерием. Он – в том числе, и Франция – возвёл своё могущество на колониальной эксплуатации. Однако она не кончилась в XXI веке. Нет, её захотели использовать хитрее и изощрённее. Ведь беженцев, мигрантов принимали не по доброте душевной, а чтобы выгодно использовать. При этом Запад вещал нам о покаянии, о прощении, а сам уничтожал людей в Ливии и Сирии, создавал концентрационные лагеря и военные тюрьмы. Это его свобода? Это его свободное дыхание?

Да и тот же «Шарли Эбдо» давно уже воплощал в своих пасквилях апологию зла. Журнал не просто перешёл грань, но скатился в совершеннейшее кощунство и безумие. И уничтожение редакции было предсказуемо. Однако даже после этого «Шарли» продолжили издеваться над чувствами верующих.

Всё так, но! Эта дурь ни на секунду не оправдывает безумств тех, кто отрезает голову людям. Причём, что также подчеркнуть нужно – абсолютно невинным людям. Чудит Макрон, а головы лишаются рядовые христиане. И вот уже муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев открыто заявляет, что «все французы, поддерживающие президента Пятой республики – в том числе, и в России – враги». Да, мы видим, как сплачивается мусульманский мир и откровенно идёт войной. Муфтий, Хабиб, Кадыров – они вещают резко. Но что дальше? Потом кто-нибудь скажет, что россияне, поддерживающие Макрона, тоже враги? Что за карикатуру можно резать? Что в принципе не правы те, кто не любит Аллаха?

Это ведь уже не шутки – нет, больше напоминает последнюю битву. И фокус тут не в том, что Хабиб начинает делать карьеру уже не в спорте, хотя и это тоже – всё сложнее. Мы наблюдаем конфликт ценностный и цивилизационный. Потому что сошлись не просто разные группы граждан с разными мнениями, но целые миры, существующие в параллельных реальностях. И тут дело не в национальностях и странах – всё глубже: линия разделения проходит через сердце и душу, через мечты, смыслы и нравы. Проходит по крови. И я уверен, что подобное лишь начало.

Что Хабиб скажет, если вдруг головы невинных начнут резать в его родной стране? Почему он молчал, когда безумная няня задушила и отрезала голову ребёнка в Москве? Тогда как он себя чувствовал? И что было бы, если б головы резали православные фанатики после оскорблений в адрес их веры? А над Христом потешаются регулярно.

То, что мы наблюдаем – фашизм нового образца. Он куда страшнее нами уже пережитого. Это игилизация не региона, а уже целого мира. И тем, кто исповедует истинный Ислам, пора сказать своё веское слово. Как минимум, нужно отречься от радикалов, или что не так с ними?