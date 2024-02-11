Хабиров против Ходорковского — агенты Запада не оставляют попыток раскачать Башкирию

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Резонанс получило видеообращение некоего Расула Ахияретдинова к президенту РФ Владимиру Путина с требованием «прикрыть срам» памятнику «Родина-Мать» в Волгограде. Он сравнил монумент «Героям Сталинградской битвы» с голой вечеринкой Ивлеевой.

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«Мы же видим все эти голые вечеринки Ивлеевой. Гомосексуальные моменты и падение нравственности. А тут приезжаем в Волгоград и обнаруживаем идентичный подтекст», – сказал Ахияретдинов.

Это псевдотрадиционалистское обращение вызвало резкую отповедь у российских публицистов.

«Ахияретдинов хотел бы, наверное, надеть на Родину-мать хиджаб. А лучше – паранджу. Этого альтернативно одаренного гражданина самое время взять в разработку соответствующим специалистам ФСБ России. У них большой опыт работы по такому контингенту», – написал в своем тг-канале Сергей Мардан.

«Тут в глаза бросается другое – активист так хорошо про патриотизм говорит, и видно же, что он не чувствует Мамаева Кургана. В его голове – только недоразвитая религиозность и нацеленность на поиск срамных мест. Если так думает вся община, которую представляет этот активист, то дело плохо», – замечает Марина Ахмедова.

Но, возможно, тут дело не просто в искренних заблуждениях. Ведь Ахияретдинов башкир, а там меньше месяца назад прошли серьезные беспорядки.

Волнения начались после вынесения судом приговора активисту-экстремисту Фаилю Алсынову. Алсынов изначально возглавлял «экологические протесты» против добычи содовой компанией полезных ископаемых на возвышенности (шухане) Куштау, настаивая, что это место является сакральным. Гора тогда же была признана особо охраняемой территорией.

Но за «экологическими» протестами скрывалась ультранационалистическая пантюркистская организация, ставящая своей целью «деколонизацию» России, отделение Башкирии от Российской Федерации и дальнейшее её включение в проект «тюркского мира».

Алсынов тесно сотрудничал с экстремистом Русланом Габбасовым, осужденным за убийства и бежавшим в Латвию. Вместе они создавали запрещенную в 2020 году организацию «Башкорт».

Сейчас Габбасов близок к российскому экстремисту Илье Пономареву. Неудивительно, что оставшийся в России Фаиль Алсынов в 2022 году написал обращение, где призвал башкир не участвовать в СВО на Украине.

На митинг в поддержку неофашиста в городе Баймак вышли около тысячи человек. Среди них были замечены активисты «Башкорта». В соцсетях за арестанта активно вступились иноагенты Илья Варламов, Александр Невзоров, Моргенштерн. В местных пабликах появились призывы к смене власти, саботажу СВО и бойкоту всех не башкир. Однако большинство постов писали пользователи с территории Украины.

Тем не менее, Баймакский районный суд приговорил Алсынова к четырем годам колонии по статье о разжигании межнациональной розни, а 9 участников беспорядков сразу же получили административные сроки за несанкционированную акцию.

Однако этого оказалось недостаточно. Сепаратизм пустил корни в республике. Неделей позже были арестованы 34 участника массовых беспорядков. Четверых из них будут судить по уголовной статье. Также возбуждено 163 административных дела.

В ходе арестов возник еще один повод для беспорядков. При транспортировке в полицейской машине умер один из участников протестов Рифат Даутов.

К раскачиванию ситуации подключилась местная интеллигенция. На встрече с представителями «Всемирного курултая башкир» танцор Риф Габитов предложил почтить память умершего минутой молчания.

В ответ глава Башкортостана Радий Хабиров призвал танцора не выступать от имени «мифического совета аксакалов». Он сказал, что готов встать только в память о земляках, погибших в ходе СВО.

«Минутой молчания мы чтим память людей, которые действительно погибли за Родину. Что вы предлагаете? Почтить память человека, который совершил и обвиняется в тяжком преступлении — организации массовых беспорядков и посягательстве на сотрудника — и которого пришлось брать спецназом? Мы боремся со страшным врагом и должны быть мудрыми. Пол Башкортастана воюет. Нашему полку будет присвоено звание гвардейского. Вот уж по кому уместна минута молчания, так это по погибшим на Украине», – сказал Хабиров.

Слова Хабирова подтверждает военкор Юрий Котенок.

«Сейчас бойцы из Башкортостана — башкиры, татары, русские и еще с десяток национальностей, проживающих в регионе — рискуют своими жизнями за всю нашу страну на фронте. И именно с ними, а не с экстремистами, душой и сердцем сейчас население и власти республики», – написал он.

Политолог Марат Баширов также считает, что главу республики поддерживает большинство населения.

«Следует понимать, что никаким популизмом тут не пахнет. Решения принимаются нелегко. Волнения в Башкирии довольно быстро сошли на нет, не вызвав реальной заинтересованности населения. На митинге-концерте с говорящим названием «Сильная Россия — Единый Башкортостан!» собралось более 50 тыс. человек. Общий настрой и в самой Башкирии, и по стране в целом — единение», – написал Баширов.

Однако Башкирию не перестанут «шатать». Беглый политолог-иноагент Станислав Белковский не без злорадства обратил внимание на то, что бывший советник Хабирова, установивший тесные связи с местными националистами, Ростислав Мурзагулов сейчас работает на олигарха-иноагента Михаила Ходорковского. Он раскритиковал команду уголовника-экстремиста Алексея Навального за то, что они осуждали олигарха за сотрудничество с бывшим чиновником, не поняв его гениального замысла.

«Не все понимают, что фактически эти волнения никогда бы не случились, если бы не Михаил Борисович Ходоковский. Все мы привыкли считать, что оппозиция ничего не может, находясь вдали от РФ. Но это не совсем так. Дело в том, что всякими внутриполитическими вопросами у главы Башкортостана Хабирова занимался известный политтехнолог Ростислав Мурзагулов. Он покинул команду в 2022 году после начала СВО, покинул Россию и примкнул к команде Ходорковского. Тут-то зерна бунта в Башкортостане и начали вызревать», – заявил Белковский.

Сам Ходорковский открыто признается, что готов сотрудничать с националистическими оппозициями в России до момента «демократических выборов» или распада России.

«Межнациональные отношения в самой России настолько могут раскачаться, что сбрасывание оков тоталитарного режима, когда Путин по тем или иным причинам нас покинет, приведет к очень тяжелым центробежным процессам внутри России. То, что идет, это классика по учебнику. И Башкортостан не будет единственным местом, где это процесс возникает»,- говорит Ходорковский.

Пока властям Башкирии удается противостоять иноагентам. На этом пути у них появляются весьма оригинальные идеи. Так недавно премьер-министр региона Андрей Назаров заявил, что в Башкортостане «с удовольствием примут беларусов, которые готовы создавать семьи».

«Места хватит всем. Будем жить в дружбе и согласии. Два с половиной миллиона мест зарезервировали для вас. Хотите, сами приезжайте, рожайте здесь, хотите — детей своих отправляйте», – заявил Назаров.

Кстати курултай Башкирии принял законопроект о возможности развода из-за смены пола одним из супругов. Журналист Сергей Мардан назвал это «смертельным ударом по сепаратистам».